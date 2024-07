Marta Kaczyńska pojawiła się na Narciarskim Memoriale Marii Kaczyńskiej w Rabce. Córka Lecha i Marii Kaczyńskich była odpowiednio przygotowana do jazdy na stoku - miała na sobie profesjonalną kurtkę narciarską marki Sportalm. Ubrania tej marki nie należą do najtańszych - kurtka Marty Kaczyńskiej warta jest - według Faktu - ok. 3500 zł! Ten model nie jest już dostępny w sklepie internetowym marki, znaleźliśmy jednak podobną, biało-czarną kurtkę. Cena? Ok. 3270 zł, obecnie przeceniona na ok. 2265 zł.

Podobny model kurtki narciarskiej Sportalm, ok. 3270 zł (po przecenie: ok. 2265 zł)