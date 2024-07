Marta Kaczyńska jest zakochana?! Sensacyjną informację podaje "Na żywo". Podobno córka prezydenta otworzyła się na znajomość z 49-letnim Pawłem, właściciel restauracji pretendującej do gwiazdki Michelin, którego zna od dawna. Czy coś z tego wyjdzie? Po ostatnich problemach z Marcinem Dubienieckim, prawniczka jest gotowa na nowy związek.

Marta Kaczyńska ma nowego mężczyznę?

Marta i Paweł pojawili się niedawno na premierze w Teatrze Narodowym. Choć mężczyzna szedł dwa kroki za córką prezydenta, paparazzi zauważyli, że Kaczyńska trzyma dwa zaproszenia. Tuż po spektaklu opuścili razem teatr, a następnie udali się do rodziny stryja Marty, Jarosława Kaczyńskiego. 49-letni Paweł zachowywał się w stosunku do Kaczyńskiej bardzo szarmancko - przepuszczał ją w drzwiach, podawał płaszcz, otwierał drzwi do samochodu. Na końcu - czule się pożegnali. Tabloid sugeruje, że to coś więcej niż przyjaźń.

Martę i Pawła łączą również podobne, trudne rodzinne doświadczenia. Restaurator ma trójkę dorosłych już dzieci. Kaczyńska czuje się przy nim bezpiecznie, może zasięgnąć rad w wielu kwestiach. Podobno córki prawniczki poznały go i zaakceptowały. Biznesmen często odwiedza je w Gdyni, gdzie mieszkają na co dzień. Również sam Jarosław Kaczyński jest nim zachwycony i kibicuje tej relacji.

Ciekawe, czy rzeczywiście coś z tego wyjdzie. Trzymamy kciuki!

