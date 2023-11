4 z 5

Ale uwaga – jakkolwiek by to nie zabrzmiało, włochate stopy są w tym sezonie modne. Nie wierzycie? Zobaczcie zdjęcia z pokazów Celine, Miu Miu, Chloe czy Givenchy, albo chociażby kolekcję Rihanny dla Pumy. Włochate klapki jak u Wielkiej Stopy to trend sezonu. Noszą je naprawdę wszystkie ikony mody takie jak Rihanna, Gigi Hadid i Kylie Jenner, za nic robiąc sobie ich komiczny wygląd.

W Polsce w futrzanych klapkach sfotografowano Agnieszkę Radwańską (Givenchy), Julię Wieniawę (Deeze), Marinę (Givenchy), Margaret (Fenty Puma), Monikę Olejnik (Vizali), Magdalenę Frąckowiak czy Karolinę Gilon. Choć wszystko wskazuje na to, że opinie na ich temat są w większości niepochlebne, nie da się ukryć, że obszyte futrem klapki to jeden z mocniejszych trendów lata. Dystans do siebie przede wszystkim.