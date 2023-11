1 z 5

Fani komentują związek Małgosi i Pawła z Rolnik szuka żony 4

Mnóstwo gorących komentarzy fanów po emisji ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony 4". W 10. odcinku programu Małgorzata wybrała się z rewizytą do Pawła. Rolniczka odwiedziła swojego wybranka w jego domu, gdzie spotkała się z jego mamą i babcią. Po grzecznościowym spotkaniu, które przebiegało w przyjemnej, rodzinnej atmosferze, para udała się na randkę sam na sam. Wyraźnie było widać, że między Małgosią, a Pawłem rodzi się romantyczne uczucie. Choć po poprzednim odcinku, niektórzy fani programu mieli wątpliwości, czy tej parze uda się stworzyć trwały związek ze względu na dzielącą ich różnicę wieku, to teraz ich obawy odeszły w zapomnienie. Internauci nie tylko piszą, że to ich ulubiona para tej edycji programu "Rolnik szuka żony", ale również, że Małgosia i Paweł na pewno będą razem szczęśliwi, bo... są bardzo podobni wizualnie!

