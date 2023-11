Rolnik szuka żony: Sara spotyka się z Dawidem od Małgosi?!

3 z 5

Niestety, w jednym z odcinków ich relacje mocno się oziębiły. A to wszystko przez imprezę, którą zorganizował Karol dla swoich znajomych. Doszło na niej do małego wypadku - Sara przewróciła się, uderzyła głowa o podłogę i trafiła do szpitala. Rolnik nie pojechał razem z nią, o co miała wielki żal. Widzowie również mocno go hejtowali. On sam potem wyjaśnił zaistniałą sytuację:

Wszystko wydarzyło się po imprezie z rodziną i znajomymi, która była pokazana w programie. Potem posiedzieliśmy jeszcze wspólnie już poza kamerami. Każdy z nas pił alkohol, atmosfera była jak to na "domówce". Byliśmy bardzo zmęczeni, w emocjach. W pewnym momencie robiliśmy sobie zdjęcia - selfie i się przewróciliśmy. To bardziej było położenie się, niż przewrócenie. Sara uderzyła się głową o podłogę. Chciałem udzielić jej pomocy i pojechać z nią do szpitala. Tylko że ona twardo powiedziała, że się nic nie stało i nie chce takiej sytuacji, bo jest wszystko w porządku - mówił Karol.

Jak feralny wieczór opisała za to Sara? Trochę inaczej...

