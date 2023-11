4 z 11

Marion maseczka oczyczająco-nawilżająca z ogórkiem Fit&Fresh, 1,80 zł

Plastry ogórka położone na zamkniętych powiekach to nie zabawna klisza rodem z filmów komediowych, a kosmetyczna rzeczywistość. Marka Marion wyciągnęła z zielonego warzywa (ok, technicznie rzecz biorąc – owocu) wszystko co najlepsze dla skóry i zamknęła to w zgrabnym, pojedynczym opakowaniu. Intensywne nawilżenie i głębokie oczyszczenie za jednym zamachem.