- Sara jednak dobrze, że Cię nie wybrał nawiedzony ten Karol. (...) Nie żałujesz, że wcześniej nie odeszłaś, jak on taki niestały w uczuciach? - zapytała wielbicielka Sary.

Sara niemal natychmiast odpowiedziała na to pytanie. Zdradziła, że faktycznie myślała o tym, by opuścić pogram wcześniej, kiedy doszło do kłótni z Justyną. Jednak później sytuacja radykalnie się zmieniła, a Sara i Justyna zostały przyjaciółkami.

- Z jednej strony tak. Mogłam to zrobić wtedy kiedy było spięcie z Justyna. Ale z drugiej miałam okazję i lepiej się poznałyśmy i dziś się przyjaźnimy. Za to jestem wdzięczna programowi - napisała Sara na Facebooku.

Przypomnijmy, że Karol zaprosił do swojego domu trzy kandydatki: Justynę, Sarę i Anię. Początkowo jego faworytką była Justyna, której Karol dał wyraźnie odczuć, że bardzo mu się podoba. Następnie ich relacje się ochłodziły, a rolnik zainteresował się Sarą. Justyna była zazdrosna o sympatię Karola do Sary i zrobiła rolnikowi scenę zazdrości. Sarze bardzo się to nie spodobało. Chciała opuścić program, jednak Karol ją zatrzymał.