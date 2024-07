1 z 5

Małgorzata Foremniak na premierze filmu Maria Skłodowska Curie

Właścicielką pasiastego garnituru jest Małgorzata Foremniak. Kochamy Małgosię, jednak tym razem mamy wątpliwości co do jej wyboru modowego. Biały garnitur w czarne pasy z pewnością przyciągał uwagę, lecz czy robił pozytywne wrażenie? Deseń w pasy to absolutna klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody, jednak w tym wydaniu budzi pytania, czy aby na pewno to tak miało wyglądać...

Zobaczcie fotogalerię premiery filmu "Maria Skłodowska Curie" i oceńcie sami. A może podoba Wam się garnitur Małgorzaty Foremniak?

