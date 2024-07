Czarna sukienka dobrze wygląda ze srebrnymi dodatkami i make-upem w chłodnej tonacji. Mała czarna i bransoletka lub naszyjnik w kolorze czerwonym doskonale prezentują się z szarościami.

Czarną sukienkę można zestawić z make-upem w różnych odcieniach. Ekstrawagancki charakter stylizacji nada jaskrawy zielony cień do powiek. Na wieczorne wyjście lepiej umalować się klasycznie, używając np. srebra bądź ciemnego fioletu na powiekach.

Makijaż do czarnej sukienki krok po kroku

Aby nałożyć klasyczny make-up pasujący do czarnej sukienki, postępuj według poniższej instrukcji:

za pomocą silikonowej gąbki do makijażu, nałóż podkład,

połóż jasny, perłowy cień na ruchomą powiekę,

pomaluj miejsce załamania powieki cieniem w kolorze cielistym,

zewnętrzny kącik oka podkreśl ciemnobrązowym cieniem,

wymieszaj cienie jasno- i ciemnobrązowy i pomaluj nimi dolną powiekę,

nałóż perłowy cień na środek górnej powieki ,

, namaluj kreskę, używając eyelinera

na linii wodnej namaluj kreskę cielistą kredką,

użyj zalotki, aby podkręcić rzęsy i wytuszuj je maskarą w klasycznym czarnym kolorze,

wymodeluj twarz, używając bronzera i rozświetlacza,

nałóż pomadkę na usta.

Makijaż do czarnej sukienki i srebrnych dodatków

Do czarnej sukienki i srebrnych dodatków pasuje np. makijaż w chłodnej tonacji, np. w odcieniach niebieskiego. Fioletowe błyszczące cienie stworzą ciekawe połączenie z czernią i srebrem. Równie dobrze będzie wyglądała kreska na oku wykonana czarnym eyelinerem. Aby dodać stylizacji charakteru, można też użyć czerwonego brokatu i posypać nim cień nałożony na powieki.

Makijaż do czarnej sukienki i złotych dodatków

Smoky eyes to sposób malowania oczu, który pasuje do większości stylizacji. W połączeniu z czerwoną szminką stworzy idealny make-up do czarnej sukienki i złotych dodatków. W tym przypadku sprawdzi się też złoty eyeliner lub cień do powiek. Makijaż oczu w wyrazistej kolorystyce – np. ciemnofioletowej lub brązowej, nie wymaga dodatkowego podkreślenia ust. Wystarczy użyć cielistej pomadki lub błyszczyka w neutralnym kolorze. Złoto-granatowy makijaż to idealny wybór do wieczorowej stylizacji. Na mniej oficjalnych wyjściach sprawdzi się złoto-brązowy make-up.

Makijaż do czarnej sukienki i czerwonych dodatków

Do czarnej sukienki z czerwonym dodatkami pasuje np. smoky eyes w odcieniu szarości. Nie będzie kontrastował ze strojem, a uzupełni go. Czarno-szary wyrazisty makijaż to kolejny pomysł na make-up, tym razem na wieczorne wyjście.