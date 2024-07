Jeden z najsłynniejszych szewców świata, Christian Louboutin wkracza na nowe terytorium i zaczyna produkować… luksusowe kosmetyki. Wypuścił już kolekcję lakierów do paznokci i szminek, a teraz przyszła kolej na wyjątkowo spektakularne błyszczyki do ust. Mają konsystencję płynnego lakieru i zwracają uwagę ośmioma wyjątkowymi kolorami: od purpurowego po zmysłowy odcień nude. Zaś ulubiony kolor projektanta czyli intensywnie czerwony dokładnie naśladuje barwę, jaką mają lśniące podeszwy projektowanych przez niego szpilek.

Materiały prasowe

Eleganckie buteleczki nawiązują do starych weneckich flakonów na perfumy.

Wojna o czerwień u Louboutina

W tym momencie pora na pewną, przydługą może dygresję, która pokaże, jakie znaczenie ma ta czerwień dla Louboutina. Trzeba przypomnieć, że w 2011 roku projektant oskarżył dom mody Saint Laurent, że ten bezprawnie lakieruje podeszwy swoich szpilek na wzmiankowany kolor. We wrześniu 2012 sąd apelacyjny na Manhattanie wydał ostateczny wyrok. Zgodnie z nim Saint Laurent może na czerwono lakierować podeszwy, ale tylko w czerwonych butach. Zaś Christian Louboutin jako jedyny po wsze czasy ma prawo ozdabiać czerwonymi podeszwami szpilki w każdym kolorze… z wyjątkiem czerwonego. Ale wracajmy do naszych błyszczyków. Naprawdę zachwycające są buteleczki, w jakie jej opakowano. Przywodzą na myśl stare, weneckie flakony na perfumy. Równie luksusowe są także pudełka, w których spoczywa każdy z błyszczyków. Nic dziwnego więc, że kosmetyki z kolekcji Loubilaque kosztują po… 80 dolarów czyli około 300 złotych za sztukę. Ciekawe, co będzie następnym elementem, który Christian Louboutin doda do swojego urodowego imperium?

Materiały prasowe

Błyszczyk do ust Christiana Louboutina kosztuje około 300 złotych.

Materiały prasowe

Błyszczyk Louboutina dostępny jest w ośmiu kolorach: od purpurowego po zmysłowy odcień nude.

