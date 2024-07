1 z 13

Co roku prestiżowe pismo podróżnicze „Conde Nast Traveler” z dziesiątek, a nawet setek hoteli, które otwierają się na całym świecie wybiera te najbardziej wyjątkowe. Na nas szczególne wrażenie zrobiły hotele, które pismo doceniło w Afryce. W niezrównany sposób łączą w sobie tradycję, nowoczesność oraz zniewalające piękno afrykańskiej przyrody. Zapraszamy was więc do krainy luksusu i widoków, o których nie można wprost zapomnieć. A oto nasza afrykańska galeria!

Polecamy też: Wakacje tuż-tuż! Zobaczcie 6 niezwykłych hoteli, które kiedyś… były pałacami!