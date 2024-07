1 z 7

Jeśli jesteś naftowym szejkiem lub oligarchą ze wschodu, ta oferta może być dla ciebie! Amerykańska firma proponuje limuzynę idealnie dopasowaną do prywatnego odrzutowca.

Firma Sotto Studios zaprezentowała w tym roku swoją wersję samolotu Embraer wykończonego ręcznie naturalną skórą i drewnem oraz naszpikowanego najbardziej wyrafinowaną elektroniką. Nazwała go Skyacht, nie bez przyczyny - maszyna ma bowiem nawiązywać do najbardziej luksusowych jednostek pływających.

Teraz amerykański wytwórca pokazał swoją wersję Rolls Royce’a Wraith, zaprojektowanego tak, by nawiązywał do “jachtowej” stylistyki. Nazywa się Regatta i idealnie pasuje do latającego Skyacht.