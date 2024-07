Na prezentacji nowej ramówki telewizji Polsat Katarzyna Zielińska postawiła na klasyczną elegancję, którą przełamała fantazyjnym dodatkiem! Aktorka ubrana była w kremowy garnitur polskiej marki Just Paul: rozszerzane spodnie w kant oraz - zamiast marynarki - długą, klasyczną marynarkę. W identycznym kolorze była również połyskująca koszulka z koronką przy dekolcie oraz szpilki Kazar.

Do tego klasycznego zestawu Katarzyna Zielińska dobrała wyróżniający się dodatek. Jej torebka marki Gerard Darel uszyta została z częściowo przezroczystego materiału, dzięki czemu możemy podejrzeć, co aktorka zabrała ze sobą na imprezę Polsatu ;) Czy waszym zdaniem taka torebka to dobry wybór? Zobaczcie stylizacje Kasi i oceńcie sami!

