Kilka dni temu Aneta Żuchowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" obchodziła swoje 34. urodziny! Dwa tygodnie wcześniej para świętowała urodziny Roberta, a teraz przyszedł czas na naprawdę duże zmiany. Fani są już przyzwyczajeni do szalonych pomysłów Anety, ale tym razem chodzi o dzieci. To dopiero początek, ale niedługo będzie co celebrować! Jesteście ciekawi?

Reklama

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się nowiną

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno obchodzili swoje urodziny, a następnie pochwalili się odebranymi kluczami do nowego domu, w którym zamierzają zamieszkać. Teraz Aneta ogłosiła kolejne zmiany w ich życiu, które dotyczą urządzenia pokoiku dziecięcego! Okazuje się, że małżeństwo właśnie rozpoczęło prace nad zmianami w pokoju, w którym zamieszka ich starsze dziecko. W związku z tym, że ich córka jest jeszcze bardzo mała, chłopiec będzie miał do dyspozycji cały metraż, a meble będą zaprojektowane specjalnie pod jego preferencje.

Szykuje się powoli pokoik dzieciaczków. A raczej na razie bardziej Miesia, bo mała jeszcze obok nas, rzecz jasna - napisała Aneta na swoim Instagramie.

@anet.zuchowska

To nie pierwszy raz, kiedy Aneta Żuchowska zaskakuje fanów. Warto wspomnieć, że kilka tygodni temu Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dostał od żony niespodziankę w postaci wyjazdu do Dubaju! To zaskakujący prezent, biorąc pod uwagę, że mężczyzna w podróż udał się sam, a Aneta z dziećmi została w Polsce. Małżeństwo często dzieli się swoim życiem prywatnym za pomocą mediów społecznościowych.

Fani z całego serca trzymają kciuki za ich rodzinkę. W ubiegłym roku Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przechodzili ciężkie momenty, ponieważ drżeli o życie swojej córeczki Hani, która przyszła na świat w 24. tygodniu ciąży jako ekstremalnie skrajny wcześniak. Na szczęście ciężkie chwile mają już za sobą i mogą cieszyć się zdrowiem zarówno Mieszka jak i Hani. Maluchy czeka niedługo niespodzianka w postaci nowego pokoiku. Początkowo głównie będzie w nim urzędował synek Anety i Roberta.

Fani na pewno nie mogą się doczekać efektów po metamorfozie pokoiku chłopca. Myślicie, że Aneta ze "Ślubu" będzie pokazywała przebieg remontu?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Aneta ze "Ślubu" przekazała radosną nowinę. Co za radość

Instagram @zabastrz