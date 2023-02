Katarzyna Sokołowska świętuje 50. urodziny i pokazuje figurę po ciąży

W ostatnim czasie życie Katarzyny Sokołowskiej wywróciło się do góry nogami. 49-letnia gwiazda została mamą! Teraz jurorka "Top Model" skutecznie dzieli czas pomiędzy pracę na planie i koordynowanie pokazów mody, a pieluchy, smoczki i dziecięce wózki. Gwiazda właśnie pochwaliła się tym ostatnim. Na jaki model zdecydowała się Sokołowska? Katarzyna Sokołowska pokazała wózek dla syna Katarzyna Sokołowska urodziła kilka dni temu swoje pierwsze dziecko. Poród przebiegł pomyślnie, a 49-letnia jurorka "Top Model" poinformowała, że na świecie pojawił się synek. Długo także nie trzeba było czekać na pierwsze zdjęcie dziecka Katarzyny Sokołowskiej . Teraz jurorka z powodzeniem dzieli swoje życie zawodowe z nową, życiową rolą. Ostatnio przy okazji konferencji prasowej, promującej 11. sezon programu "Top Model" Kasia Sokołowska zachwyciła formą niemalże 2. tygodnie po porodzie . Zdradziła także, że nie ma jednej recepty na idealną sylwetkę, twierdząc, że dieta jest dostosowana pod dziecko. Zresztą jak całej jej życie. W miniony weekend, jurorka, idąc śladami Mai Hyży i innych popularnych, świeżo upieczonych mam, postanowiła pokazać swoim fanom, na jaki wózek się zdecydowała! Zobacz także: "Top Model 11": Zamaskowany Michał Piróg promuje program, ale to Krupa i Sokołowska skradły show Kasia Sokołowska nowy środek transportu dla swojego synka zaprezentowała w pięknych okolicznościach w słoneczny dzień, na łonie natury. Okazuje się, że reżyserka pokazów mody zdecydowała się na "brykę" firmy Venicci Polska. Taki wózek to koszt ok. 3199 złotych. Jurorka wybrała bardzo klasyczny model gondoli. Kolor na jaki się zdecydowała to popielaty szary - bardzo uniwersalny i pasujący niemalże do wszystkiego. ...