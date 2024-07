1 z 6

Karolina Szostak pokazała zdjęcia, na których pozuje w... świetnie dopasowanych, obcisłych jeansach od Liu Jo! W Galerii Mokotów można... spersonalizować spodnie i stworzyć swój własny projekt. Prezenterka Polsatu, która schudła ostatnio 20 kilo, podkreśliła pupę i wygląda po prostu świetnie!

Karolina Szostak podkreśliła pupę w obcisłych spodniach

Karolina Szostak może teraz pochwalić się naprawdę szczupłą sylwetką. Coraz częściej wybiera ubrania, które to podkreślają, a takie jeansy to wprost idealny wybór. Do tego wysokie szpilki i czarna bomberka - to świetna stylizacja na wiosnę. Zobaczcie sami!

