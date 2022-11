Karolina Szostak kilka lat temu schudła ponad 30 kilogramów. Zobaczcie, jak dziś wygląda gwiazda Polsatu!

Karolina Szostak pochwaliła się bardzo zgrabną sylwetką! Gwiazda Polsatu opublikowała w sieci nowe zdjęcie na którym pozuje w dopasowanej sukience i zachwyciła swoim wyglądem. Karolina Szostak znów schudła? Kilka lat temu dziennikarka przeszła naprawdę spektakularną metamorfozę. Karolina Szostak rozpoczęła wówczas ostre treningi i przeszła na dietę, dzięki czemu udało się jej schudnąć ok. 30 kilogramów. Dziś gwiazda Polsatu może pochwalić się świetną, kobiecą figurą. Teraz podkreśliła ją w seksownej stylizacji! Internauci są zachwyceni! Karolina Szostak w dopasowej sukience Karolina Szostak nigdy nie ukrywała, że od kiedy schudła mocno pilnuje, żeby nie dopadł jej efekt jojo. Dziennikarka przed naszą kamerą przyznała nawet, że raz w roku stosuje post dr Dąbrowskiej. Jak się dużo schudnie, to gdzieś te kilogramy też wracają, to jest naturalne. Jak przechodzimy na inne żywienie one powracają, ale ja już tak jestem zaprogramowana, że raz w roku robię post. Robię go dla zdrowia, a jak mówi dr Dąbrowska, ubytek wagi jest efektem ubocznym- Karolina Szostak zdradziła nam jakiś czas temu. Jak widać, dziennikarka naprawdę nie odpuszcza i wciąż dba o swoją figurę. Doskonale widać to na jej najnowszym zdjęciu! Karolina Sozstak pochwaliła się naprawdę szczupłą figurą, którą podkreśliła w dopasowanej kreacji. - Rewelacyjna figura!😍 - To jest figura👏👏👏 - 🔥🔥🔥Niesamowicie Pani wygląda- komentują internauci. Zobaczcie sami, jak prezentuje się Karolina Szostak! Zobacz także: Diety polskich gwiazd! Jaki jest sekret ich smukłej sylwetki? Rekordzista schudł aż 160 kg! Karolina Szostak pochwaliła się zgrabną figurą. Wyświetl ten post na...