Joanna Brodzik została twarzą farb do włosów i zmieniła kolor z blondu... na blond. Ale nie byle jaki :). Bardzo jasny blond. Aktorka była gościem Pytania na śniadanie. Gdy wychodziła z telewizji, w słońcu widać było efekty przefarbowania. Joanna Brodzik od zawsze była blondynką, może poza czasami gdy grała w serialu "Graczykowie" (wtedy miała czarne włosy). Ale to było lata temu. Do tej pory Brodzik jednak raczej zawsze wybierała popielate odcienie lub miodowy blond. Teraz jednak ma blond jak Marilyn Monroe! Dobrze Waszym zdaniem wygląda?

Joanna Brodzik w nowym kolorze włosów.

Joanna Brodzik w "starym" kolorze włosów.

Joanna Brodzik w nowym kolorze włosów cała promienieje.