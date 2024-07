Damskie garnitury to propozycja nie tylko dla zwolenniczek męskiego minimalizmu, ale także dla tych pań, które lubią się czuć seksownie i kobieco. Aby nosić garnitury damskie, wcale nie trzeba mieć idealnej figury, nie trzeba też czekać na ważne spotkanie biznesowe – ten strój nadaje się dla każdej kobiety, zarówno w oficjalnej, jak i zupełnie nieoficjalnej sytuacji, potrafi dodać klasy i elegancji, ale także nonszalancji i oryginalności.

1. Jak dobrać fason damskiego garnituru?

Projektanci garniturów damskich prezentują bardzo różne wizje klasyki w kobiecym wydaniu. Dior i Givenchy wyszli z propozycją krojów do złudzenia przypominających typowo męski strój, natomiast Balmain damski garnitur zinterpretował jako zestaw maksymalnie eksponujący kobiecy seksapil. Odsłony nawiązujące do stylu męskiego cechują się prostotą kroju i minimalizmem. Górę stanowi luźna marynarka, z rękawem długim, 3/4 lub 7/8, natomiast spodnie są skrojone w kant. Taki zestaw świetnie nadaje się na spotkania biznesowe – eksponuje siłę, niezależność, powagę i dystans. Dla pań, które lubią się czuć seksownie, lepsze są fasony skrojone na miarę kobiecych kształtów – wcięte w talii, dopasowane, krótkie marynarki odsłaniające pośladki łączą się tutaj z cygaretkami lub szerokimi spodniami (typu culottes) o różnej długości – do połowy łydek, do kostek lub do samej ziemi. Połączeń może być wiele, sęk w tym, żeby dobrać odpowiednie do figury. Na bardzo szerokie spodnie mogą sobie pozwolić tylko wysokie dziewczyny, na krótką marynarkę tylko te o kształtnych pośladkach, natomiast na dopasowane fasony – szczupłe panie, które nie muszą dbać o tuszowanie fałdek. Szerokie uda można przykryć długą marynarką, natomiast zbyt obfity biust – szerokim krojem. Zarówno masywne, jak i bardzo chude nogi najlepiej prezentują się w spodniach skrojonych w kant.

2. Modne kolory garniturów damskich.

Garnitur kojarzy się zwykle z klasyczną czernią, ale czerń wcale nie dominuje w modnych damskich stylizacjach. Równie popularne są białe zestawy, które wyglądają tak samo elegancko, a nadają lekkości, której czarnemu strojowi brakuje. W modzie są też kobalt i srebro – te pojawiają się często na czerwonym dywanie. Nie można też pominąć klasycznej czerwieni, która w połączeniu z kobiecym krojem stanowi najbardziej seksowną odsłonę damskiego garnituru. Oprócz tego świetnie prezentują się grafity, szarości, granaty i beże. W tym sezonie królują pastele, chaber i pudrowy róż.

3. Jaka bluzka pod damski garnitur?

Z bluzkami pod garnitur damski można eksperymentować. Czarno-białe zestawy z widocznym kołnierzykiem są nieśmiertelne, ale obecnie częściej spotyka się luźniejsze połączenia. Bardzo dobrze sprawdzają się obcisłe topy: do białego garnituru najlepiej czarne, do innych kolorów najłatwiej wybierać kierując się tonacją (np. do chabrowego – inny odcień niebieskiego). Nie znaczy to jednak, że damski garnitur nie sprawdza się w bardziej wymyślnych kolorystycznych zestawieniach. Umiejętna gra kontrastów pozwala zyskać różne style w zestawieniu z jednym fasonem garnituru. Energetyczna żółć ożywi klasyczną czerń, a soczysty róż przełamie nudną szarość. To wcale nie są opcje dla odważnych – prawdziwą ekstrawagancją jest klasyczna stylizacja, w której w ogóle nie ma bluzki. Modelki na wybiegach prezentują się w samych garniturach, spod których często wychyla się seksowna bielizna.



4. Buty do damskiego garnituru.

Większość kobiet do garnituru zakłada szpilki i rzeczywiście ten rodzaj obuwia najbardziej podkreśla klasyczną elegancję. Warto jednak potraktować buty jako akcent przełamujący stonowaną kompozycję i dobrać takie, których kolor nie zleje się z resztą stroju. Czarne wyglądają dobrze do beżowych garniturów, ale już do ciemnych lepiej sprawdzą się czerwone, srebrne, czy nawet białe. Można też nadać stylizacji trochę luzu, zakładając zamiast szpilek sandały na obcasie. Świetnie wyglądają również te bardziej nonszalanckie zestawienia – z butami „na słoninie”, mokasynami i botkami peep toe. Dla miłośniczek minimalistycznych stylizacji w męskim stylu niezastąpione są natomiast oksfordki.

5. Jakie dodatki dobrać do garnituru damskiego?

Diabeł tkwi w szczegółach, a przekonać się o tym można obserwując różne interpretacje klasycznego damskiego ubioru inspirowanego modą męską. Charakterystyczne dla męskich zestawów z garniturem krawaty z powodzeniem zastępują apaszki – czarna i prześwitująca zawiązana pod kołnierzykiem to akcent wprost z paryskiego żurnala. Do tego elegancki kapelusz z dużym rondem i rękawiczki – w takim stroju można pretendować do miana współczesnej Marleny Dietrich. W damskim garniturze można jednak równie dobrze zaprezentować czystą nowoczesność – wystarczą srebrne dodatki. Do fasonu z rękawem 3/4 można dobrać szeroką bransoletkę i połyskliwą torebkę na łańcuchu, a całości dopełnić butami w cekiny. Można też bawić się w kompozycje romantyczne – z czerwienią i różem, gdzie sprawdza się cieniutki pasek i opaska, a nawet koronkowa bluzka.

6. Makijaż do damskiego garnituru.

Garnitur w damskim wydaniu to strój eksponujący siłę i niezależność, więc wymaga mocnego makijażu. Najważniejszym elementem są podkreślone usta – obowiązkowa czerwona pomadka to nieodłączny atrybut kobiety niezależnej. Modny jest także burgund, który wygląda równie ciekawie. Oczy najlepiej wytuszować czarnym tuszem, natomiast na powieki nałożyć cienie w kolorze nude.