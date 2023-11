1 z 6

Książę Harry i Meghan Markle oficjalnie dostali już swoje królewskie tytuły – teraz są księciem i księżną Sussex, a wkrótce mają również wprowadzić do swojego nowego domu w pałacu Kensington.

Gdzie konkretnie zamieszkają nowi royalsi? Plotka głosi, że Harry i Meghan opuszczą swój skromny, dwupokojowy dworek Nottingham Cottage i przeprowadzą się do apartamentu nr 1, który ma znacznie bardziej imponujące 21 sypialni.

Ale na terenie kompleksu pałacu Kensington znajdzie się jeszcze miejsce dla paru innych mieszkańców. Postanowiliśmy więc przygotować dla was ostateczną ściągę z ludzi, od których Meghan i Harry będą mogli pożyczać cukier. Albo na przykład krzesła do jednego ze swoich 21 pokoi. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby poznać ich sąsiadów.

