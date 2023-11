Reklama

Z czego żyje książę Harry? Jaki ma majątek? To jedno z podstawowych pytań dotyczących lubianego członka rodziny królewskiej.

Rodzina królewska żyje z turystki, sprzedaży pamiątek, ziem i własnych firm oraz gadżetów. Ale mają też majątki dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Jakimi więc pieniędzmi dysponuje książę Harry?

Majątek księcia Harry'ego

Okazuje się, że szósty w kolejce do tronu Harry jest naprawdę bogaty. Obecnie jego majątek jest wyceniany na 30 milionów funtów. Skąd 33-letni monarcha ma te pieniądze?

10 milionów funtów to spadek po matce, księżnej Dianie, które dostał zgodnie z jej życzeniem dopiero po skończeniu 30 lat. Tyle samo dostał jego starszy brat William. Pieniądze od czasu śmierci Lady Di były inwestowane i pomnażane, dlatego szacuje się, że na kontach księcia jest ich już o wiele więcej.

Książę zarabiał także będac w armii. Było to mniej więcej 40-50 tysięcy funtów rocznie. Pamiątki po matce, które są w posiadaniu Harry'ego i Williama, też są wysoko wyceniane. Biżuteria, kreacje, nieruchomości...

Dżentelmeni o pieniądzach nie dyskutują, dlatego nie ma jasnego wykazu dóbr i akcji Harry'ego. Pod uwagę są brane jednak jego samochody i motocykle, które kolekcjonuje. A teraz doszła do tego nowa posiadłość – rezydencja York Cottage w Sandringham, prezent ślubny, jaki dostał od babci, królowej Elżbiety II.

Jakimi pieniędzmi dysponuje jego żona – Meghan. To "jedynie" 4 miliony dolarów.

Dlatego komentatorzy brytyjscy martwią się o przyszłość majątku księcia Harry'ego, bowiem podobno przed ślubem nie zdecydował się podpisać z Meghan intercyzy.

Dlaczego?

- W głowie Harry'ego nigdy nie pojawiło się pytanie, czy podpisać intercyzę. Jest zdecydowany na to, że jego małżeństwo będzie trwałe, dlatego też nie ma dla niego potrzeby podpisywać czegokolwiek" – powiedział tabloidowi znajomy księcia.

Jaka jest prawda? Wiadomo, że nikt nie będzie ujawniał wewnętrznych spraw rodziny królewskiej. Jednak jedno jest pewne - wszystko, co należy do korony, będzie należeć tylko do Harry'ego a Meghan nie będzie mieć do tego praw.

Już teraz Harry daje prezenty swojej żonie, które należały do jego matki - np. pierścionki.

Nowa rezydencja Harry'ego - York Cottage w Sandringham.

