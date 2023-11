Meghan Markle jest w ciąży?! Taka informacja pojawiła się w zagranicznych mediach. Baczni obserwatorzy dopatrzyli się u niej zaokrąglonego brzuszka. Szczególnie widoczne miało być to podczas obchodów 70. urodzin księcia Karola. To pierwsza oficjalna impreza, na której Meghan Markle pojawiła się już jako księżna Sussex. Czy plotki o jej ciąży faktycznie są prawdziwe? Mamy co do tego wątpliwości!

Przeszkodą w zajściu w ciążę może być ich podróż poślubna, w którą mają wyruszyć już niedługo. Książę Harry i jego małżonka chcą wyjechać do Afryki. W związku z tym, że tamtejsze komary przenoszą różne infekcje, para będzie musiała zażyć przed podróżą leki na malarię. Niestety, zagrażają one nienarodzonemu dziecku i zwiększają ryzyko poronienia.

- Kobiety podróżujące do obszaru zagrożonego malarią powinny unikać zajścia w ciążę, ponieważ leki przeciwmalaryczne nie chronią w 100%. Mogą być szkodliwe dla dziecka, jeśli zostały zażyte w momencie poczęcia lub w ciągu pierwszych 3 miesięcy ciąży - słowa Dr Pat O'Brien, rzeczniczki Royal College of Obstetricians i Gynecologists z rozmowy z "The Sun", cytuje viva.pl

Oznacza to, że Meghan Markle nie może być w ciąży, skoro planuje wyjazd do Afryki. Co więcej, księżna Sussex po powrocie musi porzucić plany o macierzyństwie na kolejnych kilka miesięcy. Lekarze zalecają bowiem osobom, które podróżowały po Afryce, aby przez jakiś czas obserwowały swój organizm. Pierwsze symptomy egzotycznych chorób mogą się bowiem pojawić dopiero po jakimś czasie.

Wygląda na to, że będziemy musieli jeszcze trochę poczekać na kolejne royal baby. Mamy jednak nadzieję, że nie będzie to trwało zbyt długo!

