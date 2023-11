1 z 13

Fryzury z grzywką to bez wątpienia największy hit ostatnich miesięcy. Budzą duże emocje, bo albo się je kocha, albo nienawidzi. Obok fryzur z grzywką ciężko przejść obojętnie, dlatego też stały się tak gorącym trendem. Wiele gwiazd zdecydowało się na uczesania z modną grzywką, a do tego grona należy Anna Lewandowska, Doda, Anita Sokołowska, Małgorzata Socha czy Julia Wieniawa. Ta ostatnia co prawda zaprezentowała się w peruce, ale jakiś czas temu przyznała, że marzy jej się grzywka na stałe. Nic dziwnego, bo grzywka doskonale podkreśla rysy twarzy i oczy. Właśnie dlatego nie każdy chce się na nią odważyć, bo potrafi nie tylko podkreślać zalety, ale i wady. Nie każda grzywka pasuje do różnych kształtów twarzy i warto z nią uważać. Gdy jednak dopasuje się odpowiednią grzywkę do swojej urody, to bez wątpienia można liczyć na efekt "wow"!

Kusi cię grzywka? W ogóle nas to nie dziwi, dlatego przygotowaliśmy galerię zdjęć fryzur z grzywka w stylu gwiazd. Zobacz zdjęcia i zainspiruj się gwiazdami!

