Moda zmienną jest! Zobacz, co nowego czeka nas w 2019 roku w trendach fryzurowych. O tych zapominamy w 2019! Sprawdź, czego nie nosić na głowie…

Wrzuć na luz

Na szczęście niemodnych uczesań nie będzie dużo - inaczej pierwszym postanowieniem noworocznym byłaby wizyta u fryzjera… Nie jest tak źle, ba, wydaje się, że trendy są takie, że pozwolą nawet na fryzjerze nieco zaoszczędzić.

Bo stawiamy na luz i nonszalancję! Wracają łatwe do ułożenia, wycieniowane fryzury, więc odchodzić bęziemy od geometryczych cięć w stylu Hailey Baldwin. Nie będziemy też już nosić perfekcyjnych blondów jak Kylie Jenner, bo do łask wraca balejaż, ani misternych, hollywodzkich fal, jak u Jennifer Lopez, bo modne będą loki potargane wiatrem. Zmienią się także grzywki, co bardzo cieszy, patrząc na tegoroczne zdjęcia Seleny Gomez… Co jeszcze? Dowiedz się z naszej galerii!

