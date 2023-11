Szybki porost włosów możliwy jest dzięki ograniczeniu ich łamliwości. Włosy powinny być nawilżone i odżywione, a do ich stylizacji nie należy stosować gorących narzędzi, jak prostownica czy lokówka, ani kosmetyków z alkoholem w składzie.

Włosy mogą urosnąć w ciągu miesiąca od około 1 do 1,5 centymetra. Stosując regenerujące kosmetyki i domowe sposoby na porost włosów, można nieco przyspieszyć ten proces. Co zrobić, by włosy szybciej rosły? Przede wszystkim nie niszczyć ich.

Domowe sposoby na szybki porost włosów

Skutecznym sposobem na to, żeby włosy szybciej rosły, może okazać się płukanka wykonana samodzielnie. Do płukania włosów po myciu można użyć wody z octem jabłkowym w proporcjach 3 do 1, piwa rozcieńczonego wodą lub naparu ziołowego. Zioła przyspieszające porost włosów to np.:

pokrzywa,

skrzyp polny,

szałwia ,

, rozmaryn,

kminek,

hibiskus,

cebula i czosnek.

Domowe sposoby na szybki porost włosów to także olejowanie i maseczki. Olejowanie wystarczy wykonywać raz w tygodniu, by przyniosło efekty. Na włosy można nanosić olej kokosowy, oliwę z oliwek lub olej lniany, a olejek rycynowy raz na dwa tygodnie. Najlepiej unikać olejowania skóry głowy, skupiając się na samych włosach.

Rozwiązaniem problemu, co zrobić żeby włosy szybciej rosły, może być też nawilżająco-odżywcza maseczka z siemienia lnianego. W 1 szklance wody należy przez 15 minut gotować 1 łyżkę nasion lnu, a następnie odwar ostudzić i przecedzić. Powstały kisiel na włosy nakłada się na 30 minut, a następnie myje włosy jak zwykle.

Wcierkę na porost włosów robi się z mieszanki olejków, np. lawendowego, jojoba, tymiankowego czy różanego. Po dokładnym, ale delikatnym wtarciu olejku i upływie 15 minut włosy należy umyć delikatnym szamponem.

Łamliwość włosów domowym sposobem można ograniczyć poprzez ich zaplatanie na noc. Dzięki temu włosy nie będą tarły o poduszkę, co nie jest bez znaczenia dla ich kondycji. W dzień także lepiej upinać lub związywać włosy niż nosić je rozpuszczone. Przyspieszy to wzrost włosów, ponieważ pozytywnie wpłynie na ich kondycję.

Kosmetyki i dieta jako sposoby na to, żeby włosy szybciej rosły

W sklepach fryzjerskich można kupić specjalistyczne kosmetyki regenerujące, a tym samym przyspieszające porost włosów. Kluczowe w zapuszczaniu włosów jest ich odżywianie i zapobieganie ich łamliwości. Żeby włosy rosły szybciej, lepiej nie obciążać ich nadmiarem kosmetyków do stylizacji, wskazane jest całkowite wykluczenie pianek, lakierów oraz preparatów do włosów z alkoholem. Alkohol wysusza włosy i je osłabia, stają się matowe, łamliwe i wyglądają niezdrowo.

Do codziennej pielęgnacji warto używać szamponów, odżywek i masek regenerujących i nawilżających. Poprawią one kondycję włosów i ograniczą ich łamliwość.

Od środka włosy można wzmacniać, wprowadzając do diety produkty bogate w białko, witaminy z grupy B (szczególnie biotynę) oraz pijąc minimum 2 litry płynów dziennie. Pokarmowym źródłem biotyny są m.in. podroby, drożdże, jaja i orzechy. Witaminę B można także suplementować. Porost włosów przyspiesza też prawidłowy poziom żelaza w organizmie. Najwięcej żelaza jest w podrobach, owocach morza, mięsie, a także roślinach zielonych, np. w szpinaku.