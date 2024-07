Jedna z ostatnich stylizacji Emilii Clarke utwierdziła nas w przekonaniu, że 29-latka jest wschodzącą ikoną mody. Gwiazda "Gry o tron" na prezentacji filmu "The Big Picture" pojawiła się w... intensywnie czerwonym garniturze od Stelli McCartney. Fakt, że aktorka nie zdecydowała się na jedną typowych "sukni na czerwony dywan", zdecydowanie wpłynął na jej korzyść: Emilia wyglądała szykownie, seksownie i wyraziście. Duży plus przyznajemy za pomadkę pod kolor garnituru, naturalne włosy i oryginalne szpilki. Naszym zdaniem ten look to hit, a Wy jak go oceniacie?

