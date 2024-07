Zamiast używać chemicznych rozjaśniaczy włosów, można użyć substancji bardziej naturalnych, np. miodu i octu. Dzięki nim uzyskasz efekt jasnych włosów bez konieczności wizyty u fryzjera.

Ocet rozjaśnia włosy

Potrzebne będą: ocet jabłkowy, woda, sok z cytryny

Zanim umyjesz włosy, wypłucz je w occie jabłkowym. Ocet pomaga usunąć resztki środków do stylizacji włosów, dodatkowo wydobędzie z nich naturalny blask.

Zagotuj 2 szklanki wody, dodaj 2 łyżki octu jabłkowego, pozostaw do ostygnięcia. Po umyciu włosów szamponem, polej miksturą włosy.

Wymieszaj ocet z sokiem z cytryny. Przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj miksturą włosy, pozostaw na minimum 10 minut. Dla wzmocnienia efektu, pozwól włosom wyschnąć na słońcu.

Ocet jabłkowy nie tylko rozjaśnia włosy – jest stosowany także jako specyfik na porost włosów. Stosuj płukanki z octu jabłkowego, by pobudzić cebulki włosowe do wzrostu. Jeśli masz problem z łupieżem, wsmaruj ocet w skórę głowy i po kilku minutach zmyj łagodnym szamponem. Nałożenie na włosy octu jabłkowego po ich umyciu, a następnie spłukanie po 30 minutach, sprawi, że włosy będą lśniące i o zdrowym wyglądzie.

Proszek o pieczenia na włosy

Podobnie jak ocet, proszek do pieczenia rozjaśnia włosy.

Zanim pójdziesz wziąć prysznic, posyp swoje włosy odrobiną proszku. Pasta, która się wytworzy, naturalnie i delikatnie rozjaśni włosy.

Możesz wymieszać torebkę proszku do pieczenia, odrobinę wody i szamponu do włosów. Nałóż miksturę na włosy i masuj przez kilka minut.

Proszek do pieczenia może być stosowany jako domowy szampon do włosów. Wetrzyj go w wilgotne włosy, tak jak używasz szamponu. Pozostaw na 2 minuty, po czym spłucz.

Miód na rozjaśnianie włosów

Użyj naturalnego miodu, by zrobić z niego maskę. Zmiksuj miód z odrobiną wody, wsmaruj we włosy i pozostaw na minimum pół godziny. Żeby wzmocnić efekt, wystaw włosy na działanie słońca podczas ich suszenia.

Możesz także nałożyć na włosy sam miód, choć na niektórych włosach może zwiększyć chropowatość powierzchni włosa i sprawić, że włosy będą sztywne. Nie ma to jednak wpływu na efekt rozjaśniania. Pozostaw miód na 30-40 minut, po czym umyj w ciepłej wodzie z odrobiną szamponu. Maseczkę z miodu możesz nałożyć także na całą noc lub wzmocnić działanie miodu sokiem z cytryny.

Wymieszaj miód z oliwą z oliwek i rozgniecioną połówką banana. Nałóż na pół godziny na suche lub zwilżone włosy i skórę głowy, zmyj łagodnym szamponem. Twoje włosy będą przy okazji miękkie i błyszczące.

Miód dodatkowo wzmacnia i wygładza włosy, wspomaga walkę z łupieżem i zatrzymuje wilgoć we włosach. Nadaje promienny blask włosom. Ma właściwości antybakteryjne i antyoksydacyjne. Może być również stosowany na porost włosów. Maska miodowa szczególnie jest wskazana do włosów suchych, farbowanych i wypadających.