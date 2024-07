O kolorowe włosy trzeba bardzo dbać, stosując szampony i odżywki przeznaczone do włosów farbowanych. Produkty przeciwłupieżowe czy odciążające przetłuszczające się kosmyki nie chronią przed wypłukiwaniem się koloru.

Reklama

Kolorowe włosy zwłaszcza końcówki i pasemka są bardzo modne. Dostępne są różne rodzaje farb do włosów: pastelowe, świecące w ciemności, zmywające się po 1 myciu lub farby do aplikacji po wcześniejszym rozjaśnieniu włosów.

Kolorowe włosy: ombre, pasemka – zrób to sama w domu

Produkty do koloryzacji włosów na jedną noc do samodzielnego zastosowania można nabyć już za kilka złotych. Część z nich zmywa się po pierwszym myciu, co jest zdecydowaną zaletą, gdy wybrany kolor okaże się nie odpowiedni. Można wybrać kolorowe szamponetki, spreje, pastele, kredki, cienie, utlenić końcówki farbą lub pofarbować pasemka bibułą (oto sposób). Istnieją też dopinane na klamrach wielobarwne sztuczne włosy. Efekt tych zabiegów jest błyskawiczny, ale stosowanie farb w proszku może skutkować pobrudzeniem ubrania, ręczników i pościeli. Pastelowe pasemka biją rekordy popularności, a różnobarwne ombre (patrz: jak zrobić ombre w domu ) bardzo przyciąga spojrzenia. Efekt wystarczy utrwalić lakierem do włosów i gotowe.

Jak farbować włosy kredą w domu?

Kredowanie włosów przeznaczoną do tego kredą jest modne i szybkie. Posiadaczkom ciemniejszych włosów poleca się bardziej wyraziste barwy kredy, jak czerwienie, zielenie, błękity, róże. Kredę nakłada się zawsze na umyte włosy. Blondynki powinny malować włosy suche, brunetki wilgotne – kolor utrzyma się wówczas dłużej. Kredę stosuje się, przeciągając ją po skręconych pasmach od góry do dołu i wcierając w kosmyki.

Zobacz także

Farbowanie włosów pastelami

Farbowanie włosów pastelami nie jest szczególnie trwałe, ale daje niesamowite możliwości do zabawy kolorem. Odcień zmywa się już przy pierwszym myciu, a czasem nawet ściera się podczas dnia. Farbowanie polega na zwilżeniu włosów i pocieraniu kosmyków suchymi pastelami. Metoda ta działa zarówno na jasne, jak i na ciemne włosy. Warto pamiętać, aby założyć foliowe rękawiczki i koszulkę, która może się zniszczyć, gdyż pastele brudzą wszystko dookoła.

Jak dbać o farbowane włosy

Bezpośrednio po pofarbowaniu włosów dobrze jest podciąć ich końcówki, co zapobiegnie rozdwajaniu się. Szampony i odżywki do włosów farbowanych to konieczność. Pełen blasku kolor utrzyma się na głowie dłużej, a włosy pozostaną gładkie i będzie je o wiele łatwiej rozczesać. Należy unikać produktów do włosów przetłuszczających się oraz z łupieżem, gdyż nie posiadają one żadnej ochrony przeciw spłukiwaniu się kolorów z włosów. Efekt farbowania przedłuża dodatkowo ułatwiająca rozczesywanie płukanka z octu: 2 łyżki stołowe na litr przegotowanej wody. Można także zastosować rozjaśniacz, nałożony na kosmyki na kilka minut dzień po farbowaniu, który zamyka kolor w strukturze włosa i sprawia, że staje się on bardziej delikatny i pastelowy.