Dobre jakościowo, niepasteryzowane piwo pszeniczne jest źródłem witamin i składników odżywczych przydatnych w pielęgnacji włosów. Kosmetyki na bazie piwa wzmacniają włosy, zapobiegają ich wypadaniu i przetłuszczaniu. Z piwa można samodzielnie zrobić szampon, odżywkę, płukankę, maseczkę i spray do stylizacji włosów.

Już starożytni Rzymianie znali pozytywne właściwości piwa. Zażywali piwnych kąpieli, które pomagały złuszczyć skórę, pozbyć się toksyn i dostarczyć włosom witamin. Na bazie współczesnego piwa także możesz stworzyć naturalne kosmetyki do pielęgnacji włosów.

Szampon piwny

Do wykonania domowego szamponu piwnego potrzebujesz szklanki delikatnego szamponu do włosów i takiej samej ilości piwa. Piwo podgrzej na małym ogniu, aż do momentu wrzenia. Gotuj je tak długo, aż zredukuje swoją objętość do 1/4. Po ostygnięciu, przelej piwo do szamponu i dokładnie wymieszaj. Tak przygotowany szampon można stosować codziennie. Należy go przechowywać w lodówce.

Odżywka z piwa

Odżywkę do włosów uzyskasz, dodając dwie łyżki oleju jojoba do filiżanki ciepłego piwa. Tak przygotowaną mieszankę wetrzyj w mokre włosy po umyciu szamponem. Odżywkę trzymaj na włosach przez 5 minut, a następnie spłucz letnią wodą.

Płukanka z dodatkiem piwa

Piwo przeznaczone do płukanki otwórz co najmniej pół godziny przed użyciem. Następnie wlej piwo do miski i rozcieńcz przegotowaną wodą w proporcjach 1:2. Umyte włosy zanurz w płukance i mocz je przez kilka minut. Nie spłukuj ich, tylko lekko wytrzyj ręcznikiem i pozwól naturalnie wyschnąć. Taką płukankę możesz stosować raz w tygodniu.

Maseczka z piwa

W celu zrobienia maseczki piwnej, kilka łyżek jasnego piwa wymieszaj z żółtkiem kurzego jaja. Możesz też dodać odrobinę oliwy z oliwek, miodu lub oleju arganowego. Miksturę nałóż na suche włosy, owiń je folią aluminiową a następnie ręcznikiem. Po 15-20 minutach spłucz maskę i umyj włosy szamponem.

Spray do włosów na bazie piwa

Wodę i piwo wymieszaj w równych proporcjach, a następnie przelej do butelki z atomizerem. Tak przygotowany spray aplikuj na umyte lub suche włosy. W ten sposób uzyskasz naturalny połysk, ale też przedłużysz trwałość fryzury. Spray przechowuj w lodówce przez maksymalnie kilka dni.

Efekty stosowania piwa w pielęgnacji włosów

Płukanie włosów w piwie zmniejsza ich podatność na wypadanie, a nawet może zapobiegać łysieniu. Dzieje się tak dlatego, że białko słodu i chmielu znajdujące się w piwie, są w stanie zregenerować ubytki w strukturze włosa. Witaminy z grupy B również wzmacniają osłabione włosy. Ponadto piwo ma właściwości oczyszczające i reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych, co sprawia, że włosy wolniej się przetłuszczają. Pomaga to też w zwalczaniu łupieżu. Cukry zawarte w piwie, czyli maltoza i sacharoza, pomagają włosom odzyskać blask i nadają naturalny połysk. Niektórzy wierzą też, że piwo opóźnia siwienie włosów, ale nie zostało to w żaden sposób potwierdzone.

