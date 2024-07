Damski kombinezon to strój bardzo uniwersalny i jednocześnie niezwykle oryginalny. Jest wygodny, występuje w wielu wariantach kolorystycznych, teksturach i fasonach. Kombinezon musi być idealnie dobrany do sylwetki, wówczas stworzenie udanej stylizacji jest bardzo proste.

Kombinezon to jednoczęściowy strój składający się z góry w postaci bluzki (z rękawami, długimi, krótkimi lub bez) i dołu w postaci krótkich lub długich spodni. Może być obcisły, dopasowany lub bardzo zwiewny i luźny.

Jak dobrać kombinezon do sylwetki: jabłko, gruszka, klepsydra i papryka

Decydując się na zakup kombinezonu, przede wszystkim należy kierować się zasadą: zamaszyste wzory do figur pełnych, a drobne gęste zdobienia w przypadku sylwetek drobnych i filigranowych. Czym warto się sugerować w doborze kombinezonu:

Figura jabłko – ramiona tej samej szerokości co biodra, brak talii, obfity biust. Kombinezon z obniżonym lub podwyższonym stanem będzie znacznie lepiej wyglądał, niż przepasany w talii. Szczupłe nogi kobiet o figurze jabłko najlepiej wyeksponuje model z krótkimi nogawkami. Ciekawie wyglądają tez nogawki o długości ¾ lub 7/8. Najlepsze będą szerokie ramiączka i dekolty w serek.

Figura gruszka – wąskie ramiona, mały biust, szerokie biodra. Najlepiej wybierać fasony, koncentrujące się na górze sylwetki, czyli wyposażone, np. w bogate marszczenia i falbany na linii biustu, bufki, zdobienia, lamówki czy koronki. Najlepsze będą stroje z dekoltem łódkowym lub całkiem zabudowaną górą. Ciekawie prezentuje się również bluzka a'la nietoperz.

Figura papryka – chłopięca sylwetka, biodra minimalnie węższe od ramion, brak talli, mały biust. Kobiety o takiej budowie doskonale będą wyglądały w kombinezonach w stylu boho, wykonanych ze zwiewnych tkanin. Doskonale prezentują się również w kombinezonach ovesize'owych. Papryki, zwane inaczej literą T, powinny unikać kombinezonów taliowanych.

Figura klepsydra – ramiona tej samej szerokości co biodra, wąska talia, obfity biust. Klepsydra może nosić wszystkie kroje kombinezonów. Najlepsze są dla niej modele akcentujące talię osy.

Damski kombinezon w stylizacjach casualowych i sportowych

Kombinezon noszony na co dzień może być uszyty z naturalnych, niemnących się materiałów. Latem doskonale sprawdzają się wzorzyste, lekkie kombinezony z krótkimi spodniami. Na chłodniejsze dni lepsze będą dopasowane egzemplarze noszone do kolorowych botków lub mokasynów. Kombinezony w paski, kwiaty, z długi rękawem lub na cieniutkich ramiączkach zawsze – w wersji stroju na co dzień – dobrze będą się prezentowały z wygodnym obuwiem i dużą płócienną torbą. Sportowego sznytu kombinezonowi dodadzą kolorowe tenisówki i buza z kapturem przerzucona przez ramię.

Damski kombinezon wizytowo-wieczorowy

Kombinezon na specjalne okazje tworzą przede wszystkim dodatki. Wysokie szpilki, piękna kopertówka i ciekawa biżuteria – ze zwykłego czarnego kombinezonu o klasycznym kroju uczynią wystrzałową stylizację. Kombinezony wizytowe często szyte są w formie jednoczęściowego garnituru lub są wykonane z szykownych tkanin, takich jak np. żorżeta, gabardyna czy tiul. Mogą mieć odkryte plecy, delikatne ramiączka lub długi rękaw z mankietem. Żakiet lub marynarka to idealne dopełnienie kreacji na specjalne okazje.