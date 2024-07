Buty z klamrami pasują do skórzanej kurtki, stylu militarnego i ubrań moro. Dobrze sprawdzą się także w stylizacjach z klasycznymi jeansami i stonowanymi dodatkami. Kobiety, które nie boją się modowych eksperymentów mogą je założyć także do delikatnych sukienek i krótkich spódnic.

Najmodniejsze buty motocyklowe to te w kolorze czarnym. Rzadziej spotyka się botki z klamrami w odcieniach brązu czy beżu.

Buty z klamrami w rockowej lub militarnej stylizacji

Masywne buty za kostkę są często nazywane motocyklowymi, ponieważ przypominają obuwie zakładane do jazdy motorem. Modne buty z klamrami, ćwiekami, kolcami, dżetami i innymi zdobieniami są jednak przeznaczone do chodzenia po ulicy – z motocyklami łączy je tylko podobna stylistyka. Botki tego typu najbardziej pasują do skórzanych ubrań w stylu rockowym. Dobrze wyglądają z ramoneską, koszulą w kratę i mocnymi dodatkami, na przykład dużymi kolczykami i naszyjnikami. Będą też idealnym uzupełnieniem ubioru w modnym stylu militarnym. Buty z klamrami można zakładać do ubrań moro, spodni z dziurami, kurtek bomberek i parek w kolorze khaki.

Sztyblety z klamrami – stylowe uzupełnienie klasycznego stroju

Ciężkie buty ze zdobieniami to także propozycja dla kobiet, które w ubiorze stawiają głównie na klasykę. Botki i sztyblety z klamrami skutecznie przełamują stylizacje, które są przez wielu uważane za nudne. W takim wydaniu buty motocyklowe można połączyć z jeansami i białą koszulą. W chłodniejsze dni do takiego zestawu warto dobrać długi sweter w stonowanym kolorze (na przykład szarym, granatowym) lub prosty płaszcz. W klasycznej stylizacji główną rolę odgrywają modne buty, dlatego lepiej nie przesadzać z dodatkami i biżuterią. Wystarczy mała torebka i delikatne kolczyki.

Buty motocyklowe i botki damskie z klamrami: czy pasują do sukienki?

Ciężkie buty z klamrami i zdobieniami nosi się zwykle ze spodniami. Założenie ich do sukienki czy innych delikatnych zestawień wymaga dużego wyczucia i smaku. Należy także pamiętać o tym, że buty motocyklowe w połączeniu z krótką spódnicą mogą optycznie skracać nogi i deformować całą sylwetkę. Jest to więc przede wszystkim propozycja dla kobiet szczupłych, o nienagannej figurze. Miłośniczki najnowszych trendów mogą eksperymentować zestawiając masywne botki ze spódnicami tiulowymi i romantycznymi sukienkami obszytymi falbanką. Bezpieczniejsze będą jednak ubrania o prostym kroju, sięgające lekko przed kolano.