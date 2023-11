Już jutro rusza Black Friday 2019! To długo wyczekiwana okazja szczególnie dla wszystkich tych, którzy kochają modę i pragną uzupełnić garderobę o najmodniejsze ubrania i dodatki! W tym roku część sklepów dużo wcześniej zaczęła wyprzedaże. Na stronach internetowych można już od jakiegoś czasu upolować prawdziwe perełki w bardzo dobrych cenach.

Reklama

Sieciówki takie jak Zara, H&M, Mohito czy Sinsay kuszą dobrymi ofertami nawet do -70%! My jednak postanowiliśmy przeszukać popularną sieciówkę Reserved i znaleźć najmodniejsze zimowe okrycia! Jeśli jeszcze nie masz w szafie ciepłej kurtki czy płaszcza, koniecznie zobacz, na co warto polować podczas Black Friday 2019!

Black Friday 2019 w Reserved

Jeśli jeszcze nie macie ciepłej kurtki czy płaszcza na zimę i planujecie zakupy, Black Friday będzie zdecydowanie najlepszą okazją! To właśnie jutro rusza prawdziwe szaleństwo zakupów. Jeśli jednak nie lubisz tłumów i przeraża cię stanie w kolejkach, już dziś możesz w domowym zaciszu zapolować na wymarzoną puchówkę lub kożuszek!

Na stronie Reserved wypatrzyliśmy stylowe okrycia, w których nie groźne będą nadchodzące chłody! Wprost nie możemy uwierzyć, że największy hit, który kochają takie gwiazdy, jak Natalia Siwiec czy Joanna Koroniewska, kupicie teraz w Reserved już za 199 zł! (przeceniony z 299 zł). W promocyjnych cenach znajdziecie również modne kolorowe puchowe kurtki (już za 149 zł), płaszcze w kratę, czy krótkie kożuszki! Zobaczcie sami!

Przed wami 6 najmodniejszych okryć na jesień zimę 2019/2020, które warto upolować w Reserved na Black Friday 2019!

1. Puchowa kurtka z futerkiem do kolan teraz kosztuje jedyne 149,90 zł (przeceniona z 229,99 zł).

Mat. prasowe

2. Największy hit Instagrama? Płaszcz z futerka tzw. teedy bear! Jest aktualnie przeceniony i kupicie go za 199,99 zł (wcześniej kosztował 299,99 zł).

Mat. prasowe

3. Wojskowy płaszcz to klasyk na lata! Ten w kolorze khaki upolujesz juz za 199,99 zł! (przeceniony z 349,99 zł).

Mat. prasowe

4. Płaszcz w kratę z Reserved kupicie teraz za 199,99 zł (przeceniony z 299,99 zł).

Mat. prasowe

5. Kurtka puchowa (ta wykonana jest z prawdziwego puchu i piór) to najcieplejsza opcja nawet na mróz! Teraz za 249,99 zł (przeceniona z 349,99 zł).

Mat. prasowe