Black Friday 2019 tuż, tuż! Większość z nas czeka na wyprzedaże z okazji tzw. czarnego piątku. W 2019 roku Black Friday wypada 29 listopada - to ostatni piątek miesiąca. Większość sklepów przedłuża wyprzedaże z piątku na cały weekend - jest to tzw. Black Week. Wśród sklepów, które kuszą ofertami, są m.in.: Zara, H&M, Reserved, Mohito, Bershka, Stradivarius, CCC, Deichmann, Ryłko, Sinsay, Pull&Bear, Home&You, Cropp, New Yorker, House, Forever 21, Massimo Dutti, Mango i wiele, wiele innych! Większość wymienionych wyżej sklepów od kilku lat przygotowuje dla swoich klientów promocje, najczęściej są to promocje które zaczynają się od obniżania regularnych cen o minimum 20 procent do nawet 50 czy 70 procent. Spodziewamy się, że w tym roku będzie bardzo podobnie.

Reklama

Zobacz także: Oto zupełnie nowa lista sklepów, które biorą udział w Black Friday 2019! Zara, H&M, Reserved...

Black Friday 2019. Zara już zaczęła wyprzedaże!

Co ciekawe, część sklepów już zaczęła wyprzedaże - np. Zara - Na stronie internetowej stworzyła specjalną zakładkę Zara > Kobiety > Special Prices, w której znajdziemy produkty (ubrania, buty, torebki, czapki i wiele, wiele innych) w atrakcyjnych cenach. Większość produktów jest przeceniona o 50 procent. Wśród nich znajdziemy modne płaszcze-kożuszki już za 99 złotych (przecenione z ok. 200 zł), sukienki za 69 złotych (przecenione ze 139 zł), koronkowe topy za 59 złotych (przecenione ze 119 zł) i jeszcze więcej.

Zobacz także: Black Friday 2019. Zara zaczęła wyprzedaże wcześniej! Te 5 produktów już teraz upolujesz za 50 procent ceny

Black Friday 2019: Reserved

Wcześniejsze wyprzedaże najprawdopodobniej zacznie Reserved. Ale uwaga! Tylko online. Wyprzedaże w sklepach stacjonarnych Reserved zaczną się standardowo w piątek. Promocje potrwają do niedzieli - czyli Reserved zorganizuje tzw. Black Week, tak jak większość sieciówek.

Zobacz także: Ten ciepły płaszcz Hailey Bieber jest idealny na jesień! Znaleźliśmy niemal identyczne, ale znacznie tańsze modele

Wyprzedaże po Black Friday 2019: wyprzedaże świąteczne

29 listopada wszystkich czeka zakupowe szaleństwo. Jeśli jednak nie zdążysz zrobić zakupów na Black Friday 2019, nie martw się - czeka cię jeszcze Cyber Monday, a potem tuż przed świętami Bożego Narodzenia zaczynają się kolejne wyprzedaże świąteczne. Spodziewamy się ich mniej więcej w połowie grudnia. Zimowe wyprzedaże zazwyczaj kończą się na przełomie lutego i marca - to wtedy warto polować na najlepsze promocje.

Zobacz także: Czy można zwracać rzeczy kupione na Black Friday?

Na Black Friday warto upolować np. karmelowy płaszcz, który idealnie pasuje do wszystkich stylizacji.

Na co jeszcze warto zapolować w Black Friday 2019? Na pewno na sukienki o długości midi.