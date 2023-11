Już za dwa dni zaczyna się prawdziwy szał zakupów na Black Friday 2019! To najlepsza okazja, żeby uzupełnić swoją szafę w prawdziwe hity sezonu! Wszystkie popularne sieciówki jak H&M, Sinsay, Reserved i Mohito oraz ulubiona sieciówka gwiazd i instagramerek Zara proponują prawdziwe perełki za 50 procent ceny! Znaleźliśmy dla was 6 totalnych hitów z Zary, które kupicie za mniej niż 100 zł! Zobaczcie sami!

Reklama

Black Friday 2019 - prawdziwe hity z Zary poniżej 100 zł

Black Friday 2019 to idealny moment na zakupy szczególnie jeśli chcecie zaoszczędzić trochę pieniędzy. Jednak warto podejść do tego z głową i zainwestować w najmodniejsze ubrania i dodatki, które będziesz nosić przez cały sezon! Dlatego dobrze zaplanuj zakupy, jeśli nie wiesz co wybrać spieszymy z pomocą! W tym roku na Black Friday znajdziecie najmodniejsze: ciepłe swetry, które kochają nosić gwiazdy, sukienki na święta studniówki i karnawałowe imprezy oraz wiele ultra modnych dodatków w niektórych sieciówkach nawet 70 procent taniej!

Poniżej zobaczcie więcej hitów sezonu które podbiły Instagram i które upolujecie w Zarze za mniej niż 100 zł!

1. Mała czarna? Zawsze i na każdą okazję, ale w tym sezonie kup koniecznie tą z dużymi bufkami! W Zarze najmodniejsza sukienka sezonu teraz kosztuje jedyne 45,90! (przeceniona z 109 zł)

Mat. prasowe

2. Ważna rozmowa o pracę, egzamin czy praca w biurze, gdzie musisz wyglądać elegancko i stylowo? Zainwestuj w klasyczne szare spodnie, którym charakteru dodają lampasy! Bonus? Twoje nogi będą wyszczuplone! Te z Zary kupisz za 59,90 zł (przecenione ze 109 zł).

Mat. prasowe

3. Bluzka z koronki to prawdziwa perełka jesiennych stylizacji, która sprawdzi się na każdej świątecznej imprezie! Aktualnie w Zarze do wyboru biała lub bordowa obydwie za 59 zł! (przecenione z 109 zł).

Mat. prasowe

4. Sukienka w kwiatki w stylu vintage dosłownie podbiła Instagram! Każda fanka mody ma co najmniej jedną sztukę w swojej kolekcji, skusisz się i ty? Warto bo teraz w Zarze kupisz ją za 89 zł. (przeceniona ze 199 zł).

Mat. prasowe

5. Skórzana kurtka to ponadczasowy klasyk, który po prostu musisz mieć! Pasuje dosłownie do wszystkiego i podrasuje każdą stylizację! Zara proponuje tą krótką ze sztucznej skóry z kieszeniami na suwak za jedyne 89,90 zł (przeceniona z 139 zł).

Mat. prasowe

6. Kolorowe sneakersy w sezonie jesień-zima 2019/2020 nosimy każdego dnia i ze wszystkim! Plisowaną spódnicą, sukienką w kwiaty czy nawet eleganckim garniturem! Teraz kosztują jedyne 99 zł (przecenione z 199 zł).

Mat. prasowe