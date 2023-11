Skuteczny sposób Natalii Siwiec na jesienne chłody? Stylowe futro w najmodniejszym kolorze sezonu! To idealny moment na zakupy, jeśli szukacie modnego okrycia. Ten, który w swojej garderobie ma już Natalia Siwiec, to prawdziwy hit nadchodzącego sezonu. Wiemy, gdzie go kupić!

Natalia Siwiec w oryginalnej jesiennej stylizacji

Natalia Siwiec jest jedną z gwiazd, które kochają modowe nowinki, dlatego doskonale wie, że płaszcz ze sztucznego futra to rzecz, którą trzeba mieć w nowym sezonie 2019/2020. Jest praktyczny, ale przede wszystkim efektowny i bardzo stylowy. Można go nosić zarówno na wielkie wyjścia i imprezy, jak również na co dzień. Zobaczcie, jak prezentuje się w nim Natalia Siwiec!

Celebrytka bez wątpienia kocha modę. Na swoim Instagramie zamieszcza wszystkie najnowsze stylizacje, o które dopytują jej fani. Ostatnio pochwaliła się nowym futrem, które bez wątpienie jest jednym z elementów garderoby, który warto mieć w szafie. Trzeba przyznać, że cała jesienna stylizacja gwiazdy robi duże wrażenie i jest bardzo przemyślana.

Niestety, nie należy ona do najtańszych. Natalia uwielbia bowiem markowe dodatki, a każdy z nich to totalny must have danego sezonu. Torebka Diora, która kosztuje ok. 10 tys. zł, to prawdziwa it-bag sezonu, o której marzą wszystkie fashionistki. Z kolei supermodny kaszkiet od znanego projektanta Ruslana Baginskiyego to wydatek rzędu 1210 zł. Dodatki zdecydowanie dodają charakteru całej stylizacji. Jednak to futro przyciąga największą uwagę. Poniżej zobaczycie, skąd pochodzi!

Mat. prasowe

Model, który wybrała Natalia Siwiec, to projekt z najnowszej jesiennej kolekcji polskiej marki Bizuu. Jest dostępny na ich stronie i kosztuje 1199 zł. Ma praktyczną długość za kolano, efektowne przeszycia w postaci logowanej taśmy i jest bardzo ciepłe. Z pewnością będzie idealnym rozwiązaniem na jesienne i zimowe chłody. A do tego jest wyjątkowo szykowny! Jak wam się w nim podoba Natalia Siwiec? My jesteśmy wielkimi fanami tej stylizacji!