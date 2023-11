Mohito, tak jak Zara czy H&M, zaczęła wyprzedaże wcześniej. Mamy świadomość, że polowanie na upragnione dodatki i elementy garderoby nie należy do najłatwiejszych zadań, dlatego przybyliśmy wam na ratunek. Przedstawiamy wam 5 must have, które musicie kupić na Black Friday 2019 w Mohito. Wybór nie był łatwy, ale udało nam się wyłonić "faworytów": różowy płaszcz, czarne klasyczne borki, bardzo modna w tym sezonie sukienka w kwiaty, puchowy płaszcz oraz oczywiście panterkowa sukienka, której nie mogło zabraknąć w naszym zestawieniu. Część ubrań została przeceniona o 80 złotych, a część nawet o 100 złotych. Jednak zdecydowanym naszym hitem jest sukienka, którą kupicie przecenioną aż o 70 procent! Zobaczcie wszystko poniżej!

Reklama

Zobacz także: H&M już zaczął Black Friday 2019! Oto 5 rzeczy, które musisz kupić na wyprzedaży

1. Klasyczny płaszcz z wełną - najlepiej w szalonym kolorze. To różowe cudo upolujecie w Mohito już za 249 złotych (przeceniony z 349). Koniecznie polujcie na ten płaszcz na Black Friday 2019!

2. Ciepły puchowy płaszcz albo bomberka - najlepiej ta mocno świecąca. Wybrany model znajdziecie w Mohito już za 199 złotych - został przeceniony z ponad 270!

Zobacz także: Oto zupełnie nowa lista sklepów, które biorą udział w Black Friday 2019! Zara, H&M, Reserved...

3. Klasyczne czarne botki. O nich nie trzeba nikomu przypominać. Pasują do wszystkiego i każdej z nas. Nie dość, że optycznie nas wyszczuplają, to w dodatku są bardzo wygodne. Te wybrane przez nas w Mohito, kosztują 99 złotych (zostały przecenione ze 159 zł).

4. Kolejny must have z Mohito to oczywiście sukienka w kwiaty. Nas oczarowała ta szyfonowa! Dostępne są różne kolory. Czarną polecamy kobietom twardo stąpających po ziemi, a ta różowa jest stworzona dla romantyczek. Sukienki zostały przecenione ze 179 na 119 złotych.

5. Ostatnia, ale oczywiście nie najmniej ważna pozycja w naszym rankingu hitów w Mohito, to oczywiście panterka! Podczas Black Friday 2019 koniecznie zapolujcie na panterkową sukienkę - mini, midi albo maxi. Sukienka poniżej pochodzi oczywiście ze sklepu Mohito - została przeceniona z 99 na 29 złotych! To aż o 70 procent taniej!