Black Friday wciąż przed nami, ale H&M już ruszył z wielkimi wyprzedażami! Popularna sieciówka nie czekała do Czarnego Piątku i już tydzień wcześniej ruszyła z akcją promocyjną „Odliczamy do Black Friday”. Dziś, 27 listopada, do końca dnia w ofercie znalazły się bielizna i odzież domowa do -50%! W promocyjnych cenach znajdziecie również mnóstwo sukienek, płaszczy, kurtek czy swetrów. My wybraliśmy pięć hitów, które absolutnie muszą znaleźć się w szafie każdej modnej kobiety! Już teraz możecie mieć ponadczasowy beżowy płaszcz w świetej cenie, albo sukienkę, która sprawdzi się nie tylko w nadchodzące święta, ale również przez cały rok!

Reklama

Zobaczcie, co wpadło nam w oko!

Zobacz także: Black Friday 2019. Sweter Kingi Rusin kupicie na wyprzedaży w Zara i H&M!

1. Beżowy płaszcz z domieszką wełny to must-have każdej kobiety. Prosty, klasyczny płaszcz zapinany na dwa guziki sprawdzi się zarówno do eleganckich, jak i sportowych stylizacji. Cena? W H&M kupicie go teraz za 279 zł (przeceniony z 399,99 zł).

www2.hm.com

2. Bawełniany sweter w internsywnym kolorze jest modny już od lat. Idealnie pasuje do spodni, spódnic i sukienek. Możecie go nosić przez cały rok, więc naprawdę warto mieć go w swojej szafie. To żółte cudo z H&M kupicie teraz za 119,90 zł( wcześniej kosztował 149,99 zł).

www2.hm.com

3. Mała czarna to klasyka dlatego nie mogło jej zabraknąć na naszej liście. My wybraliśmy seksowną koronkową sukienkę, która jest idealna na randkę, święta a w połączeniu ze swetrem i butami na płaskim obcasie sprawdzi się nawet na co dzień. Sukienkę możecie teraz kupić za 149,90 zł (przeceniona z 229 zł).

www2.hm.com

4. Ta kurtka chyba nigdy nie wyjdzie z mody! My zwróciliśmy uwagę na prostą kurtkę, ale w mocnym czerwonym odcieniu. Zimą nie musimy obawiać się koloru! Watowana kurtka H&M kosztuje teraz 139,90 zł (wcześniej 199 zł).

Zobacz także

www2.hm.com

5. Czarne szpilki- chyba nie musimy tłumaczyć, dlaczego znalazły się na naszej liście must-have? Teraz mozecie je kupić już za 79,90 zł! (przecenione z 129,90 zł).

www2.hm.com