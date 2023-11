Black Friday 2019 w niektórych sklepach zaczął się wcześniej niż zawsze! Przypomnijmy, Black Friday 2019 zaczyna się w piątek - 29 listopada 2019 roku. To prawdziwe święto dla fanów zakupów. Wiele marek wcześniej zaczęło wyprzedaże - w tym Zara (część produktów przeceniła nawet o 50 procent!), Reserved, Mohito czy H&M. Do tych sklepów wcześniej dołączy również Sinsay? Mamy nadzieję, że tak! Specjalnie dla was znaleźliśmy 5 pozycji, na które powinnyście polować w tym sklepie. Zaczynamy nasze odliczanie. Co znalazło się na liście pozycji must have na Black Friday? Oto one!

1. Kurtka puffa z kieszeniami z Sinsay to totalny hit tej zimy - głównie na Instagramie. Model kosztuje zaledwie 99 złotych, a od razu stał się ulubioną kurtką Instagramerek. Zdecydowanym hitem jest puffa w kolorze pudrowego różu...

Polecamy również kolor przygaszonej cegły.

2. Sukienka, o której marzą wszyscy! to kolejny hit Sinsay. Plisowana, kwiecista i romantyczna. Kosztuje 119 złotych, a na Black Friday 2019 będzie na pewno przeceniona!

3. Dwurzędowy płaszcz w kratę to klasyk. Ten z Sinsay kosztuje 139 złotych.

4. Zwierzęce wzory nadal na topie! W Sinsay na Black Friday zapolujcie na spódnicę (59 zł) i marynarkę (79 zł) w drapieżny wzór!

5. Nasze zestawienie kończymy najmodniejszymi butami sezonu jesień/zima 2019 - botkami w zwierzęcy wzór. My zakochaliśmy się w tym modelu - kosztuje 129 złotych.