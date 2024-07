1 z 7

Gorset w stylu Mariny Łuczenko

Biały gorset Mariny Łuczenko zrobił ogromne wrażenie na wielu fashionistkach! Gwiazda pojawiała się w stylizacji z gorsetem, założonym na marynarkę wiele miesięcy temu, a my do tej pory nie możemy zapomnieć o tej stylizacji. Gwiazda pokazała, że zna się na światowych trendach i umie nosić je z wielką klasą. Marina miała na sobie gorset firmy Marlu za 550 zł. My znalazłyśmy jego odpowiednik w popularnej sieciówce. Cena? Bardzo przystępna!

W jakim sklepie znajdziesz ten model za jedyne 69,90 zł? Odpowiedź na następnej stronie!

