Anna Mucha zaliczyła modową wpadkę? Gwiazda serialu "M jak miłość" wróciła już z urlopu w górach i wybrała się na targi motoryzacyjne do Poznania. Jak zaprezentowała się piękna aktorka? Ślady po poparzeniu od słońca, o których ostatnio informowała na Instagramie, zniknęły a Ania wyglądała na bardzo wypoczętą. My jednak zwróciliśmy też uwagę na jej stylizację. Anna Mucha pokazała się w bardzo krótkiej, opiętej sukience, która chociaż podkreśliła jej zgrabne nogi to niezbyt dobrze układała się w okolicach brzucha gwiazdy... Kreacja sprawiła, że Anna Mucha wyglądała na większą niż jest w rzeczywistości - widzieliśmy przecież jej zdjęcia w seksownym kostiumie kąpielowym, na których mogła pochwalić się idealną, filigranową figurą, ale niestety w tej sukience tego nie widać. Zgadzacie się z nami?

Zobaczcie, jak Anna Mucha zaprezentowała się na targach motoryzacyjnych w Poznaniu!

