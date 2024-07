1 z 9

Anja Rubik skutecznie przełamuje stereotyp typowej modelki. 33-letnia ikona stylu wspiera społeczne inicjatywy, wydaje własny magazyn, aktywnie kibicuje zaprzyjaźnionym artystom i... od czasu do czasu udziela się jako projektantka. Po kapsułowej kolekcji powstałej we współpracy z Giuseppe Zanottim i własnej linii dla sieciówki Mohito nadszedł czas na wspólny projekt z francuską marką IRO.

O tej kolekcji Anji Rubik mówiło się od dawna, ale teraz wiemy już, kiedy gotowe ubrania trafią do sprzedaży. Jak supermodelka poinformowała na swoim Instagramie, ubrania z jej autorskiej linii będzie można kupić już w przyszłym tygodniu na stronie ekskluzywnego internetowego butiku Net-a-Porter. Wśród 35 rzeczy wchodzących w skład minikolekcji znajdziecie rockowe ubrania przywodzące na myśl styl, z którego słynie Anja: skórzane ramoneski i płaszcze, klasyczne "małe czarne" i oversize'owe marynarki. Ceny rzeczy z linii modelki dla marki IRO będą wahać się od ok. 400 zł do ponad 10 000 zł.

Zobaczcie zdjęcia promujące kolekcję zaprojektowaną przez polską supermodelkę i zagłosujcie w naszej SONDZIE!

