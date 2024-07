Minął już rok, od kiedy wieczny chłopiec George Clooney ustatkował się i poślubił piękną prawniczkę, Amal Alamuddin! Ich ślub był wielkim medialnym spektaklem, o którym rozpisywała się prasa na całym świecie (ślubne zdjęcie pary znalazło się również na okładce Vivy!).

We wtorek para świętowała swoją pierwszą rocznicę na Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku. Tego wieczoru Amal postawiła na jaskrawą zieleń, który świetnie komponuje się z jej egzotyczną urodą. Gwiazda miała na sobie rozkloszowaną, lekko asymetryczną na dole sukienkę z najnowszej kolekcji Versace na jesień i zimę 2015/2016. Pani Clooney zestawiła ją z sandałkami na wysokiej szpilce od Jimmy'ego Choo (ok. 2700 zł) w tym samym odcieniu oraz złoto-srebrną kopertówką - puzderkiem. Do tego Amal dobrała niezwykle elegancką, bogato zdobioną biżuterię: duże, wiszące kolczyki oraz szeroką bransoletę.

Jak wam się podoba stylizacja małżonki George'a Clooney'a? Lubicie jej wyrafinowany (choć nieco zachowawczy) styl?

George i Amal Clooney

Amal Clooney

Sukienka z kolekcji Versace, jesień-zima 2015: