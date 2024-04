Bardowscy świętują 8. rocznicę ślubu i przekazali wspaniałe wieści. Sypią się gratulacje

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnika" właśnie wypoczywają na urlopie we Włoszech. Para wykorzystała sytuację, by pochwalić się radosną nowiną. Co za wiadomość!