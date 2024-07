Ładny biust nie musi być duży – najważniejsze, aby był zadbany. Przez nieodpowiednio dobrany stanik mogą rozciągać się wiązadła Coopera, co skutkuje obwieszeniem się piersi. Oprócz bielizny we właściwym rozmiarze, pamiętaj o tym, by biust nawilżać, najlepiej wykonując jednocześnie masaż.

Reklama

Masaż piersi można wykonywać samodzielnie albo poprosić o to partnera. Można go potraktować jako element gry wstępnej.

1. Ujędrniający masaż piersi

Regularne masowanie piersi to sposób na optyczne powiększenie biustu. Nie rosną one jednak dosłownie, a raczej stają się jędrniejsze i pełniejsze, co może sprawiać wrażenie powiększenia. Masaż każdej piersi powinien trwać około minuty. Można go wykonać na kilka sposobów:

masaż piersi wodą – będąc pod prysznicem, skieruj strumień wody na klatkę piersiową i wykonuj ruch ósemkowy, obejmujący obie piersi. Zmieniaj kilka razy temperaturę wody z zimnej na ciepłą;

masaż piersi za pomocą dłoni – masuj pierś, wykonując koliste ruchy. Możesz wykonywać od razu masaż obu piersi albo naprzemiennie. Doskonałym rozwiązaniem jest połączenie tej czynności z wsmarowywaniem kosmetyków ujędrniających biust;

masaż piersi za pomocą szorstkiej rękawicy frotté lub gąbki – masaż wykonuje się analogicznie do poprzedniego, jednak używa się jednocześnie rękawicy z szorstkiego materiału. Nie rób go na całkiem suchą skórę – lepiej zastosuj jednocześnie oliwkę lub balsam ujędrniający. Możesz też wykonywać masaż podczas brania prysznicu.

2. Pielęgnacja biustu – nawilżanie

Chcąc mieć ładny biust, codziennie stosuj kremy nawilżające i ujędrniające, które będą miały w składzie m.in. ekstrakt z bluszczu i alg. Skóra piersi jest bardzo delikatna, cienka, a przez to też szybko się przesusza. W lecie dodatkowo zadbaj o nawilżenie – możesz stosować np. naturalne olejki. Skóra piersi jest bardzo delikatna, ale także ona wymaga raz w tygodniu peelingu, dzięki któremu złuszczysz martwy naskórek. Po nim dobrze jest zrobić maseczkę odżywczą, np. ze śmietany, miodu, oliwy z oliwek.

Zobacz także

3. Dieta, picie wody i witaminy

Jędrna skóra zależy też od diety, która powinna być urozmaicona. Najważniejsze dla skóry są:

witaminy z grupy B – występują w produktach mlecznych i produktach pełnoziarnistych,

witaminy A, C, E – to witaminy mające działanie antyoksydacyjne, czyli chroniące przed działaniem wolnych rodników. Sprawiają, że skóra wolniej się starzeje i dłużej jest jędrna. Witaminy te możesz znaleźć w warzywach i owocach. Najbogatszymi ich źródłami są pomidory, papryka i biała kapusta;

beta-karoten – obecny przede wszystkim w marchewce. Jego niedobór objawia się suchą, łuszczącą się skórą; mikro- i makroelementy, np. selen i cynk, które znajdziesz w orzechach, migdałach, dzikim i brązowym ryżu oraz rybach. Bardzo ważne jest też ciągłe nawadnianie organizmu – należy pić około 1,5-2 litrów wody dziennie.

4. Ćwiczenia na ładny biust

Twoje piersi mogą tracić jędrność z powodu wiotczenia mięśni, które podtrzymują biust. Ćwiczenia, które pozwolą je wzmocnić, nie są czasochłonne i nie wymagają dużo siły. Trzeba jednak je wykonywać regularnie, ponieważ tylko wtedy efekty będą długotrwałe. Do najskuteczniejszych ćwiczeń na jędrny biust należą ćwiczenia z hantelkami, pompki i pływanie (zwłaszcza żabką).

Reklama

5. Odpowiednio dobrana bielizna – stanik na co dzień i sportowy

Nie możesz też zapomnieć o odpowiednim dopasowaniu stanika. Źle dobrany biustonosz może deformować piersi. Gdy jest zbyt luźny, nie spełnia swojej funkcji i zamiast podtrzymywać biust, doprowadza do jego opadnięcia. Drugą ważną kwestią jest dopasowanie stanika do trybu życia. Jeśli jesteś aktywna i dużo ćwiczysz, kup specjalny, sportowy biustonosz, który sprawi, że piersi będą bardziej stabilne. Ćwiczenie bez niego może doprowadzić do rozciągnięcia więzadeł Coopera, odpowiadających za wygląd piersi.