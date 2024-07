Odciski tworzą się najczęściej na podeszwach stóp i na wewnętrznej części dłoni, zdarzają się jednak przypadki, że powstaną nad miejscami kostnymi palców nóg i rąk, jak i na zgięciu łokcia. Gdy są duże i bolą w dotyku, warto wybrać się w celu ich usunięcia do salonu kosmetycznego, a nawet do gabinetu chirurga. W większości przypadków odciski są małe i dają się zaleczyć domowymi sposobami.

Jak rozpoznać odciski?

Odciski są łatwe do rozpoznania – jest to grubsza część naszej tkanki skórnej, która w dotyku przypomina szorstką skorupę. Miejsca, w których się pojawiają, są nieustannie narażone na nacisk – podeszwa stopy (nacisk ciała na ziemię), wewnętrzna warstwa dłoni (nacisk niesionych w rękach przedmiotów), na łokciu (przeniesienie ciężaru ciała na opartą rękę).

Pamiętajmy też, że na nogach najczęściej mamy do czynienia z modzelami (obszerne, płaskie skupiska zrogowaciałego naskórka, które wbrew pozorom pozostają miękkie, a powstają głównie u osób otyłych, sportowców i kobiet chodzących zbyt często w butach na wysokich obcasach). Całkowicie odwrotną sytuację mamy w przypadku odcisków na rękach – tam występują nagniotki (twarda ich postać najczęściej zauważalna jest na miejscach kostnych rąk czy łokcia, ale istnieje również jej miękka odmiana – występującą głównie pomiędzy palcami).

Domowe sposoby na odciski

Odciski, bez znaczenia czy na rękach czy nogach, przyjmują najczęściej barwę żółtą i gdy nie bolą, możemy spróbować domowych sposobów, aby się ich pozbyć:

Moczenie stóp lub rąk w wodzie z sokiem z cytryny. Woda powinna być ciepła, jednak nie gorąca (zabije lecznicze właściwości cytryny). Jeżeli nie chcemy moczyć nóg w tym wywarze przez ok. 10 minut, możemy przyłożyć do odcisku na kilka minut skórkę z cytryny – alternatywą dla cytryny może być również kawałek świeżego ananasa.

Wcieranie olejku rycynowego. Zmiękczy zgrubiałą skórę w okolicy odcisku, co po kilku zabiegach może spowodować jego zniknięcie. Zabieg możemy powtarzać co wieczór przed snem. Dla lepszego efektu po masażu olejkiem rycynowym nałóżmy na nogi skarpety do snu – ciepło poprawi działanie regeneracyjne na stopach.

Przykładanie wilgotnej saszetki po herbacie na odcisk. Po zaparzeniu napoju odłóżmy torebkę na parę chwil, aby się nie popatrzyć. Następnie jeszcze wilgotną saszetkę herbaty przyłóżmy do odcisku i przytrzymajmy tak minutę lub dwie, aż saszetka zrobi się zupełnie zimna. Kilkakrotne powtarzanie tego zabiegu ukoi miejsce odcisku i pomoże w regeneracji naskórka.

Wywar z płatków owsianych. Ta metoda na pewno zmniejszy ból wywołany odciskami i jest bardzo prosta – wystarczy dwie szklanki płatków owsianych zagotować w 4 litrach wody, tak by pozostało tylko 3 litry. Nogi lub ręce moczymy ok. 10 minut, ale nie w gorącej wodzie, a ciepłej.

Stosowanie wszystkich wymienionych powyżej metod daje gwarancje skuteczności tylko przy drobnych odciskach, które po 2 tygodniowej kuracji powinny zniknąć. Jeżeli odcisk jest duży, boli przy dotyku, zmienił kolor na czerwony i przy normalnych czynnościach odczuwasz przez niego dyskomfort – zgłoś się do chirurga. Niestety w takim przypadku najlepiej odcisk usunąć chirurgicznie pod miejscowym znieczuleniem. Gdy dostaniesz skierowanie na taki zabieg, możesz wykonać go na koszt NFZ, w prywatnej klinice za taką usługę zapłacisz ok. 20-30 zł w obrębie mniejszego miasta, przy czym w renomowanej klinice w Warszawie koszt usunięcia może wynosić nawet 100 zł.