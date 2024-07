1 z 10

W 1587 odcinku „Barw szczęścia” pojawił się nowy bohater: Nicolas. Sympatyczny Francuz kupi stary dom, w którym mieszkała dotąd Agata z Pawłem. W ten sposób do obsady serialu dołączy Ylan Anoufa – znany artysta i właściciel domu mody Maison Anoufa.

Ylan Anoufa pierwsze sukcesy w świecie mody odnosił już jako 16-latek. W 2010 roku przywrócił do życia słynny dom mody, który założył jego dziadek - ponad 70 lat wcześniej. Kreacje Maison Anoufa noszą gwiazdy na całym świecie – m.in. Paris Hilton i Joanna Krupa. Ubierał Dodę, Dorotę Gardias czy Jessicę Mercedes na swój pokaz w Polsce.

Obrazy i rzeźby Ylana trafiły za to do galerii w Paryżu, Cannes, Monte Carlo, Nowym Jorku, Los Angeles oraz Miami. Artysta słynie również z tego, jak ważny jest dla niego recycling. W przeszłości tworzył m.in. rzeźby z kapsli, telefonów, wybrakowanych zabawek czy zepsutych komputerów, a do tego wykorzystywał recycling projektując ubrania.

Jak Ylan Anoufa trafił do Polski? Wszystko dzięki żonie: Annie Neneman. Oboje poznali się w Hongkongu i zakochali od pierwszego wejrzenia. Przez kilka lat żyli w Paryżu, gdzie Ylan się urodził (jego rodzina wyemigrowała z Algierii do Francji w 1949 roku), ale ostatnio para zdecydowała się przenieść do Polski, gdzie mieszka razem z córeczkami Every i Nel.

- Dla mnie najważniejsza w życiu jest rodzina. To podstawa. Jeśli brakuje tej podstawy, życie nie ma sensu – mówi Ylan.

