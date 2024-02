Już 16 lutego do kin wchodzi prequel kultowego, niemal świętego dla Polaków filmu „Sami swoi”. Produkcja Artura Żmijewskiego nie uniknie porównań do dzieła Sylwestra Chęcińskiego z 1967 roku, a aktorzy będą musieli zmierzyć się z legendą Władysława Hańczy i Wacława Kowalskiego, którzy zagrali Kargula i Pawlaka. To zadanie przypadło Adamowi Bobikowi i Karolowi Dziubie. O tych dwóch młodych panach w najbliższym czasie może zrobić się głośno. Drugi z nich wcielił się w rolę Władysława Kargula. Mało kto wie, że biorąc ślub, wszedł do aktorskiej rodziny. Jego żona zaczynała w „Złotopolskich”, a teść wystąpił w znanych komediach.

Reklama

Karol Dziuba od dziesięciu lat jest mężem Mileny Suszyńskiej. Jego teść to Scorpion z „Młodych wilków”

Początkowo Karol Dziuba związany był z muzyką – śpiewał w chórze. Z czasem jednak postawił na aktorstwo. Widzowie mogli go poznać przy okazji serialu „O mnie się nie martw”, w którym zagrał Tomasza. Później zagrał w takich produkcjach jak „Korona królów”, „Druga szansa”, „Czas honoru. Powstanie” czy „Bo we mnie jest seks”. W ostatnim czasie zaczęło się o nim mówić po tym, jak dołączył do obsady „Dewajtis” i dostał główną rolę. Serial na podstawie powieści Marii Rodziewiczówny szybko zyskał popularność.

Zobacz także: Wszystkie partnerki Smolastego. Łączono go nawet z Dodą! Z kim dziś jest wokalista?

Karol Dziuba Mateusz Grochocki/East News

Grę Karola Dziuby możemy też oglądać w Teatrze Narodowym w Warszawie. Na deskach tej instytucji występuje również jego żona – Milena Suszyńska. Para poznała się jeszcze w czasach Akademii Teatralnej. Starsza o pięć lat od swojego męża kończyła uczelnię, gdy ten rozpoczynał edukację. Dziuba dostrzegł ją podczas spektaklu egzaminacyjnego. Do dziś dobrze pamięta okoliczności.

Pamiętam, że wszedłem na ten egzamin i tam była scena jakiejś dużej imprezy. Zwróciłem uwagę, że na stole całują się dwie kobiety. I jedną z nich właśnie była moja obecna żona – powiedział w programie „Demakijaż”, rozmawiając z Krzysztofem Ibiszem.

Ale Milena Suszyńska miała partnera. Poza tym była całkowicie skupiona na pracy. Gdy jej związek nie przetrwał próby czasu, Karol Dziuba zaryzykował i zaprosił ją na randkę. Od tego spotkania są nierozłączni, choć początkowo aktorka nie sądziła, że połączy ich poważna i długa relacja. Sądziła, że Dziuba to kochający imprezy lekkoduch. Bardzo się pomyliła. Zrozumiała, że młodszy kolega to domator i oddany mężczyzna.

Zobacz także

Karol Dziuba, Milena Suszyńska Artur Zawadzki/REPORTER

Karola poznałam na imprezach, jako gościa, który lubi się dobrze pobawić, pełnego energii. (…) Miłość życia – powiedziała Krzysztofowi Ibiszowi.

Gdy zrobiło się poważnie, Karol Dziuba poznał teścia – znanego aktora, czyli Zbigniewa Suszyńskiego. Ojciec jego wybranki zagrał w głośnych filmach jak „Młode wilki”, „Ostatni dzwonek”, „E=mc2”, „Zenek” oraz „Ślub doskonały”. Widzowie mogą znać go także z ról w serialach: „Adam i Ewa”, „Ślepnąc od świateł” czy „Informacja zwrotna”.

Ja sam nie posiadam aktorskich korzeni, ale od paru lat mam szczęście przynależeć i współtworzyć nasz zgrany team. Wspieramy się i wymieniamy doświadczeniami. Mój teść jest przede wszystkim królem głosu, ma na koncie wiele kultowych ról dubbingowych, pracuje jako reżyser dubbingu. Kiedy tylko jest taka potrzeba, służy nam pomocą, również zawodową – mówił Dziuba w rozmowie z serwisem Interia.

Zbigniew Suszyński, Milena Suszyńska Bartosz Krupa/East News

Pobrali się w 2014 roku. Od siedmiu lat Milena Suszyńska i Karol Dziuba są rodzicami chłopca o imieniu Gucio. Po narodzinach dziecka małżonkowie zbliżyli się do siebie jeszcze bardziej. Pociechą zajmują się razem z dziadkami i nigdy nie korzystali z pomocy niani. Dzięki temu, że mają ten sam zawód, wspierają się i rozumieją.

Z Mileną w domu dużo rozmawiamy o pracy. Poznaliśmy się na studiach w Akademii Teatralnej, później ona uczyła na tej uczelni, została asystentką profesora Andrzeja Domalika, zrobiła doktorat. Ma naprawdę dużą intuicję i kreatywność artystyczną. Chętnie korzystam z jej wiedzy i wskazówek i staram się rewanżować tym samym – zdradził Karol Dziuba na łamach Interii.

Zobacz także: Adam Bobik zagrał Pawlaka w nowych „Samych swoich”. Na planie doznał poważnego urazu

Reklama

Aktor chętnie dzieli się rodzinnymi kadrami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wizerunek synka woli jednak zostawić sobie. Na Instagramie znajdziemy za to także jego wspólne fotografie z teściem. Znaliście te fakty z życia Karola Dziuby?