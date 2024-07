1 z 12

Zespół BIG CYC pojawił się na planie „Świata według Kiepskich”! 26 stycznia zakończyły się zdjęcia do nowych odcinków kultowego serialu. W każdym sezonie, twórcy zapraszają na plan gościa specjalnego - do tej pory byli to m. in. Zbigniew Wodecki, Sebastian Mila, czy Małgorzata Kożuchowska. W najnowszej serii, która już wiosną, w serialu pojawi się zespół BIG CYC. Muzycy na potrzeby odcinka wykonają utwór z czołówki serialu.

Emisja 12 nowych odcinków planowana jest na wiosnę br. w Telewizji POLSAT w każdą środę o godzinie 20.00. W marcu serial będzie obchodził swoje 18. urodziny, do tej pory powstało już ponad 500 odcinków popularnego sitcomu.

Zobacz na własne oczy jak bawią się Kiepscy z Big Cycem! :)

