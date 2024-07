W kolejnym odcinku „Na dobre i na złe” - numer 669 – Maciek (Adam Bobik) wyjdzie w końcu po terapii ze szpitala, a Blanka (Pola Gonciarz) pozna jego rodziców: Bogusię (Alina Chechelska) oraz Andrzeja (Wiesław Cichy). Czy córka Wiktorii zdobędzie ich sympatię - i seniorzy zaakceptują fakt, że chłopak chce opuścić dla niej seminarium?

Matka kleryka szybko zorientuje się, co łączy jej syna z Blanką… I postanowi z dziewczyną szczerze porozmawiać.

- Maciek to dobry chłopak, ale słaby. Przeszedł trudny okres, sam nie wie, czego chce... Martwię się o niego. I o ciebie, dziecko...

- O mnie?

- To chwilowe zauroczenie. Nie mówię tego złośliwie, tylko żeby cię ostrzec. On ma prawdziwe powołanie. Od dziecka taki był... Nie wchodź między niego a Boga, bo to się źle dla ciebie skończy.

Blanka – zraniona - spróbuje przekonać Bogusię, że ich związek ma jednak przyszłość.

- To nie tak... Ja i Maciek, ta choroba... Połączyło nas coś naprawdę niezwykłego!

Ale seniorka pokręci tylko głową:

- Maciek miał już wcześniej takie... „okresy buntu”. Też przez jakąś dziewuchę… Przyprowadził ją, żenić się chciał. Dobrze się to nie skończyło... Zaraz później Andrzej dostał zawału, serce mu stanęło i kilkanaście minut leżał bez ducha. Ratownicy go odratowali, ale za późno. W mózgu zaszły nieodwracalne zmiany. A Maciek... Maciek nigdy o tym nie mówił, ale wiem, że się za to obwiniał. Zerwał zaręczyny, wrócił do seminarium... Biedna dziewczyna do tej pory się nie pozbierała.(…) Ja wam źle nie życzę… Ale z Bogiem nie wygrasz. Nie u Maćka. Ja cię tylko ostrzegam. To się dobrze nie skończy... On nie jest dla ciebie, kochana.