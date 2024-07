1 z 5

W serialu "M jak Miłość" trudny wybór Izy (Adriana Kalska). Dziewczyna na kilka dni zniknęła i próbuje w spokoju uporządkować swój świat - bo czeka ją trudny wybór. Marcin (Mikołaj Roznerski) sprawia, że jej serce bije jak szalone... Za to Artur (Tomasz Ciachorowski) pragnie otoczyć ją opieką i spędzić u jej boku resztę życia. Którego z mężczyzn wybierze w końcu piękna pani kurator? Ciekawych zapraszamy na odcinek numer 1214, już jutro 11 kwietnia o 20.40 w TVP2. A już teraz u nas serialowe fotostory. W kolejny poniedziałek Marcin, szukając Izy, wybierze się pod Warszawę – do jej ciotki (w tej roli Anna Tomaszewska). A seniorka nie powita go miło.

- Iza powiedziała, żebym pod żadnym pozorem nie wpuszczała pana do domu! Sama wpuściła pana do swojego życia i kiepsko się to dla niej skończyło, co?(…) Pan sobie daruje te czarujące uśmiechy… Na mnie nie robią wrażenia!

W końcu ciotka Izy zaprosi jednak Chodakowskiego na herbatę i poradzi, by napisał list - który obieca kuzynce przekazać.